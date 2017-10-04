Москва, 4 октября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Канадский закон о справедливости в отношении жертв коррумпированных чиновников прямо нацелен на введение санкций в отношении граждан РФ. Как передаёт корреспондент, об этом заявилаофициальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга 4 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клён

«Мы глубоко разочарованы принятием парламентом Канады 2 октября так называемого «закона о справедливости в отношении жертв коррумпированных иностранных чиновников», — заявила Захарова.

«Во многом он просто-напросто списан с одиозного американского законодательного акта имени Магнитского и ведёт к дальнейшему подрыву российско-канадских отношений, поскольку прямо нацелен на введение санкций против граждан нашей страны», — указала она.

МИД уже не раз подчёркивал, что любые антироссийские действия властей Канады «не останутся без адекватного ответа», напомнила Захарова. По её словам, при усилении санкционного давления Россия, исходя из принципа взаимности, также «будет зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещён въезд в Россию».

Тем не менее, российская сторона надеется, что в Оттаве возобладает здравый смысл и понимание «бесперспективность и пагубность курса на изоляцию», указала официальный представитель МИД РФ.

«Изоляция России провалилась. Получается, теперь партнёры делают ставку на самоизоляцию от России… Вот такая самоизоляция от России наносит вред интересам самой же Канады — в том числе препятствует совместной борьбе с терроризмом, двустороннему взаимодействию по Арктике и в иных сферах. Мы не уверены, что канадцы скажут своим властям «спасибо» за такую политику, которая является, с нашей точки зрения, весьма недальновидной», — заключила Захарова.

Напомним, 2 октября Палата общин канадского парламента одобрила принятие закона «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» и направила документ на утверждение в Сенат, который будет направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, занимающихся отмыванием денег в Канаде.

В США аналогичный «закон Магнитского» был принят в 2012 году — его так назвали в честь скончавшегося в московском СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Изначально закон был направлен на тех, кого подозревали в смерти Магнитского — им запретили посещать США и заморозили их американские активы, а затем его стали применять ко всем, кого Вашингтон счёл виновным в нарушении прав человека и принципа верховенства права в России.