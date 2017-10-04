Москва, 4 октября, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Сырьевой рынок продолжает продавать. Баррель Brent 4 октября стоит $55,71 (-0,5%). За «бочку» техасской нефти WTI дают $50,22, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Schmucki Нефть

«Представленные накануне данные от API по запасам энергоносителей показали, что запасы сырой нефти упали за неделю к 29 сентября на 4,08 млн баррелей, а запасы бензина выросли на 4,91 млн баррелей. Запасы дистиллятов все еще снижаются, но для данного времени года это нормально», — полагает эксперт.

В глаза бросается сохранение тренда на понижение в параметрах запасов нефти при том, что «постураганный» ввод заводов в полную эксплуатацию уже состоялся. В то же время, потребность населения в бензине отступает в силу сезонного фактора.

«Очень информативными будут сегодняшние цифры от минэнерго США: усредненный рыночный прогноз не исключает снижения запасов черного золота на 450 тыс. баррелей», — отметила Бодрова.

Давление на рынок нефти оказывают новости об увеличении объемов производства нефти странами ОПЕК в сентябре — картель добывал около 32,83 млн баррелей в сутки. Это на 120 тыс. баррелей больше, чем добывалось в августе. Во главе этой выкачки стоит Саудовская Аравия, которая также нарастила объемы добычи.

«Последние публикуемые новости все больше подталкивают рынок к фиксации прибыли по длинной позиции в нефти — слишком высоко забрался баррель и слишком невнятными перспективами оперируют страны-нефтепроизводители, чтобы доверять им полностью», — считает эксперт.

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