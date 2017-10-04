Москва, 4 октября, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не принял решение о своем возможном участии в предстоящих в 2018 году президентских выборах в стране. Об этом глава государства сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», — сказал Путин.

При этом политик выразил мнение, что основные претенденты на пост главы государства объявят о своих программах к декабрю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. О своем участии в выборах уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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