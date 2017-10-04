Москва, 4 октября, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Российский рубль в середине недели (4 октября) дорожает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

ИА REGNUM Рубль

«Сегодня появилась информация о намерении Минфина РФ продолжать покупки валюты. В период с 6 октября по 7 ноября 2017 года ведомство приобретет валюты на 76 млрд рублей», — сказала эксперт.

По ее словам, на покупку валюты Минфин в этот раз направляет далеко не весь объем дополнительного нефтегазового дохода.

«Ежедневно Минфин будет приобретать валюты на 3,5 млрд рублей. Агентом в данных операциях выступает ЦБ, но у Минфина есть вариант самостоятельного выхода на биржу, хотя этот сценарий не использовался как основной», — пояснила Бодрова.

Как правило, рубль никак не реагирует на участие Минфина в торгах. Покупки размыты в течение дня и особенного влияния на поведение курсов не оказывают. Они могут выступать вспомогательным драйвером, но не основным: объемов не хватает.

«Итак, доллар/рубль возвращается в «боковик» 57,50−58,35, откуда не в силах вырваться уже почти месяц», — подчеркнула эксперт.

Добавим, 4 октября доллар США снизился на 0,47% и стоит 57,62 руб. Евро торгуется по 67,84 руб. (-0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 5 октября, составляют 57,78 руб. за американскую валюту и 67,93 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 15 и 5 копеек соответственно.

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