Белоруссия, 4 октября, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Белоруссия взяла курс на развитие солнечной энергетики. Так, в Любанском районе Минской области закончено строительство первой в стране базовой станции связи, которая будет работать на солнечных батареях. Об этом сегодня, 4 октября, сообщили в пресс-службе мобильного оператора Velcom.

Солнечные батареи

Для обеспечения станции связи энергией установлено 54 солнечные панели. В общей сложности мини-станция будет выдавать до 14 киловатт электроэнергии, что в несколько раз больше, чем электрическая мощность многоквартирных домов. Солнечная энергия используется также для зарядки литий-ионных аккумуляторов.

Однако фотоэлектрические батареи могут питать станцию без подзарядки только восемь часов. Станцию оснастили оборудованием, которое работает от гибридной электростанции: она включает в себя солнечные панели, промышленные аккумуляторы и дизель-генератор. То есть, например, зимой, когда солнечного света недостаточно для работы батарей, будут включать дизель-генераторы.

Отмечается, что станция будет работать полностью автоматически, для наблюдения за территорией установлены только камеры видеонаблюдения. Технически станция может поддерживать стандарты GSM и 3G, в том числе UMTS-900.

Кроме того, сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с директором ирландской компании «Пьюа Энерджи» Торстеном Меркелем. Последний сообщил министру о том, как идет строительство солнечной станции мощностью 109 МВт и стоимостью 100 млн евро в Чериковском районе Могилевской области. Макей и Меркель обсудили возможность реализации новых «зеленых» энергопроектов в Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Белоруссии составила 5,7%. В Минске рассчитывают, что к 2018 году этот показатель увеличится до 6%.

В Белоруссии собираются также установить десятки, а потом и сотни зарядных станций для электромобилей. Однако пользоваться ими будут не граждане (у них нет такой необходимости в силу отсутствия электромобилей), а туристы, на приток которых рассчитывают власти. Кроме того, в Гродно уже построили полностью работающий на ВИЭ дом, рассчитанный на 120 квартир. Однако такая система энергоснабжения значительно повысила стоимость жилья.

На прошлой неделе заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина заявила, что развитие «зеленой» энергетики в Белоруссии — это одна из стратегических и тактических задач на ближайшее время. Наиболее перспективное решение в этом области, по словам Малкиной, это производство энергии из отходов.

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Однако, как уже не раз отмечали эксперты, возобновляемые источники энергии очень дорогие и ненадежные. Сторонники «чистой» энергии надеются на то, что в ближайшее время произойдет техническая революция, которая позволит сократить затраты на ВИЭ. Пока производители альтернативных источников успешно используют новое веяние энергетический моды, пролоббированное «зелеными». Яркое свидетельство лицемерия — использование на одном объекте и солнечных, и дизельных установок. Против последних выступают сами «зеленые», заявляя, что они экологически небезопасны. Однако поскольку ненадежность ВИЭ очевидна, на «чистых» энергообъектах часто применяют дизельные генераторы. Для Белоруссии, которая и так находится в тяжелом экономическом положении, курс на развитие дорогостоящих возобновляемых источников энергии не сулит ничего, кроме траты средств на сомнительные проекты.