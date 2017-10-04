Москва, 4 октября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Крупнейшая поисковая система России «Яндекс» отмечает дату первого искусственного спутника Земли, запущенного 60 лет назад в СССР оригинальным просветительским фильмом.

Первый искусственный спутник Земли. 1957

Из него следует, что главными авторами и вдохновителями идеи и технологии советского спутника стали анонимные немцы периода Второй мировой войны, чьи секреты использовал затем С.П. Королёв.

Исторический анализ мировоззрения «Яндекса» ИА REGNUM ещё проведёт и предоставит, но морально-терминологический анализ и диагноз можно сделать уже сейчас: крупнейшая поисковая система России отдаёт авторство советского спутника гитлеровским нацистам, но «стыдится» назвать их гитлеровцами и нацистами. Такое «просвещение» открывает перед аудиторией «Яндекса» обширные перспективы.