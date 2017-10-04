Ярославль, 4 октября, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Завтра, 5 октября, этот вопрос будет рассматриваться на первом заседании муниципалитета города Ярославля седьмого созыва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Усадьба Коковцевых

Мэрия Ярославле предлагает внести изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2017−2019 годы и включить в него объект недвижимости во Фрунзенском районе по улице Пригородной, 24. Это здание является выявленным объектом культурного наследия «Усадьба Коковцевых. Дом Главный», 1-ая половина XVIII века. В настоящее время здание никем не используется. Ориентировочная рыночная стоимость объекта, по данным мэрии города, составляет 15−20 млн рублей.

«Давно идут разговоры о том, что здание усадьбы надо включать в план приватизации. Оно долгое время стоит бесхозное, разрушается. Не будет собственника — этот процесс закончится печально, памятник мы потеряем, потому что у города нет денег на его содержание» — отметил депутат муниципалитета Олег Ненилин.

Усадьба принадлежала усадьба знаменитому дворянскому роду Коковцевых. Существующее здание построено в самом конце XVIII века. Помимо главного дома, нуждающегося в реставрации, сохранился каскад прудов и остатки парка.