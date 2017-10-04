Москва, 4 октября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Торговые киоски решили вернуть в подземные переходы, однако данный вид розничной торговли совершенно не эффективен и ведёт лишь к загромождению проходов, что, в свою очередь, создаёт дополнительную террористическую угрозу и повышает риск совершения преступлений, заявили опрошенные корреспондентом ИА REGNUM эксперты, комментируя 4 октября новую инициативу Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба безопасности московского метрополитена

По мнению почётного адвоката России Александра Костанянца, торговые павильоны решили вернуть в подземные переходы, так как владельцы пролоббировали данный вид услуг на законных основаниях, но используя коррупционную составляющую имеющейся муниципальной или государственной структуры. Таким образом, это решение идёт явно вразрез с объявленной политикой города, ведь в 2016 году из метро убрали все киоски под эгидой безопасности, решив оставить свободными общественные зоны во избежание дополнительных загромождений.

«С учетом неблагоприятной обстановки, возможных боевых действий всевозможные загромождения будут создавать препоны для основной цели подземного перехода. Цель — аккуратно пройти его и следовать по назначению. Человек должен приобретать товары в установленных точках. Категорически нецелесообразно, вредно, даже преступно, потому что будут создаваться условия для преступления. Толпа зевак будут создавать загромождения», — считает Костанянц.

Он отметил, что подобный вид торговли провоцирует новый вид преступлений, направленных на посягательство общественного порядка.

«Поставят, а потом опять уберут, это временное явление. Идёт наглым образом противоречие самой политике города. Если город взял политику разгружать торговые точки и оставлять свободную зону общества, парки, тротуары, если идёт вопреки этой политике, это называется вопреки здравому смыслу», — подчеркнул Костанянц.

По мнению генерального директора Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктора Ермакова, главное, чтобы представители малого бизнеса, ранее уже потерявшие торговые места из-за проведения предыдущей реформы нестационарной торговли, смогли изыскать финансовые ресурсы, потянуть арендную ставку и вернуться на рынок. Желание города монополизировать торговую среду при этом вполне объяснимо, оно направлено на то, чтобы та часть средств, которая могла бы идти в бюджет города, не шла посредникам, которые владеют точками, но сами услуг не предоставляют.

Ермаков отметил, что среди автоматически попавших под волну реформирования был немалый процент предпринимателей, которые, являясь владельцами киосков, вкладывали большие деньги в оборудование и добросовестно работали. Сложившаяся ситуация напоминает поговорку «лес рубят, щепки летят», когда предприниматели потеряли всё и уже не смогут вернуться на рынок.

«Если мы говорим об услуге, о торговле, о товарах, если это нужно людям, то потребность никуда не исчезла. То, что хотят вернуть возможность, правильно. Город, возвращая этот рынок, окультуренный с точки зрения дизайна и санитарии, исключает всех посредников. В этом и выгода городу. Главное, чтобы цена аренды была подъемная для тех, кто может вернуться. Тарифная ставка будет дифференцируемая в зависимости от того, где находится киоск, какая направленность. Надо отслеживать этот процесс сейчас, посмотреть, как рынок реагирует, будет ли на конкурсах большое количество желающих или опять заявится одна финансовая группа, которая оптом возьмет киоски. Когда появляется верховная прослойка, значит, опять на индивидуального малого предпринимателя будет увеличиваться нагрузка, этого нельзя допустить», — подчеркнул Ермаков.

По мнению заместителя председателя московского отделения «Опоры России» Сергея Селивёрстова, на сегодняшний день появление дополнительных торговых площадей расширяет возможности предпринимателей, работающих в сфере торговли, бытовых услуг. Он отметил, что в своё время руководство Московского метрополитена распорядилось удалить торговые объекты из подземных переходов под предлогом обеспечения безопасности пассажиров. Поскольку сейчас речь идёт о возвращении торговых объектов фактически на прежние места, можно усмотреть в этом некое лукавство, и остается только догадываться об истинных причинах реформирования этого сегмента.

«С точки зрения потребительской можно сказать следующее: с учётом того, что за последние годы в Москве, особенно в центре города, значительно сократилось количество торговых объектов, доходит до того, что негде купить товары первой необходимости, появление новых торговых точек благоприятно повлияет на торговую инфраструктуру, способствует развитию конкуренции», — подчеркнул он.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 февраля 2016 года по решению столичных властей в Москве снесли порядка 100 торговых объектов, в операции сноса участвовало более 700 единиц техники. При этом, по мнению юристов, снос торговых павильонов, чьи владельцы известны, был незаконным. В городе было снесено множество зданий, имеющих собственников, у которых на руках были свидетельства о праве собственности и множество решений судов, узаконивающих постройку.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подземные переходы метро возвращают торговые павильоны. Согласно официальной информации, указанной на портале мэра Москвы, в настоящее время утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов в подземных переходах 35 станций метро. В переходах появится около 500 новых киосков и павильонов. В I полугодии 2018 года в метро будет функционировать 1180 павильонов. Единые правила оформления торговой точки в подземном переходе метро каждый предприниматель будет получать при заключении договора аренды.

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