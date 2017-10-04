Москва, 4 октября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В Москве не хватает площадей для розничной торговли, поэтому городским властям необходимо строить больше торговых павильонов, поскольку это как раз и способствует развитию малого и среднего предпринимательства, убежден глава комитета по мелкорозничной торговле МТПП Михаил Мандалян. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Предприниматели хотят, чтобы развивались все форматы, в том числе и форматы малой торговли. Это касается подземной, наземной мобильной торговли, чтобы объекты для неё были в достаточном количестве», — подчеркнул член МТПП.

Что же касается проблем подуличной торговли, то, по словам Мандаляна, она востребована десятки лет, проверена временем, и с этим необходимо считаться. По его мнению городские власти это осознали. Пусть и не сразу, и даже с трудом, но город это понял, и строит соответствующие площади. Правда, предпринимателей не устраивает то, какими темпами ведётся эта работа.

«Темпы не очень быстрые, а также хотелось бы, чтобы сохранился объём этих точек», — поделился пожеланиями представитель бизнеса.

Михаил Мандалян прокомментировал также и жалобы представителей сегмента подуличной торговли на переформатирование достигнутых еще в 1990-х года договоренностей между городом и предпринимателями. Новые торговые павильоны строятся за счёт городского бюджета в рамках реконструкции подземных переходов. Городские власти сами строят павильоны, а потом предлагают их на аукционах. Являясь предпринимателем, он лично не видит более рыночно справедливого способа распределения торговых мест, чем этот.

Кроме того эксперт высказал твердое убеждение, что не должен ограничиваться ассортимент магазинов в подземных переходах. По его словам, и время, и экономика доказывают, что остаются лишь востребованные населением товары и услуги.

«К этому вопросу нужно подходить сообща, не только предпринимателям и профильному департаменту мэрии, но в том числе учитывать и мнение жителей», — отметил глава комитета по мелкорозничной торговле МТПП.

В отношении того, что на аукционах разыгрываются слишком крупные для мелких предпринимателей лоты, представитель предпринимательского сообщества столицы призвал городские власти уйти от пакетных предложений по торговым местам в подземных переходах.

«На мой взгляд, если один лот будет равен одному киоску, то этот вопрос снимается», — заключил Мандалян.

Как сообщало ИА REGNUM, первые торговые павильоны нового типа заработали летом 2016 года. Это помещения с небольшими торговыми залами и стеклянными окнами-витринами. В торговых точках, где представлена одежда, есть отдельные примерочные с зеркалами.

Подробности читайте здесь: В подземные переходы московского метро возвращают торговые павильоны