Москва, 4 октября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Людям, страдающим тревожно-депрессивными расстройствами в легкой форме, должны помогать в обычной поликлинике, а не психоневрологическом диспансере. Об этом заявил член комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения, главный психиатр Москвы Георгий Костюк на общественных слушаниях в Общественной палате РФ.

Эжен Делакруа. Тассо в сумасшедшем доме. 1839

По его словам, врачи в России бьют тревогу: растет распространение тревожно-депрессивных расстройств (неприятности на работе, в семье и другие жизненные проблемы).

Костюк подчеркнул, что для подавляющего большинства людей с нарушениями психического здоровья, особенно при таких наиболее распространенных нарушениях, как невротические, связанные со стрессом, «точкой первого обращения являются именно учреждения первичной медико-санитарной помощи, а не психиатрические».

«Оказание медицинской помощи в поликлиниках более доступно и позволяет лечить такие часто встречающиеся расстройства, как тревога и депрессия. Эту помощь могут оказать специалисты первичного звена (психиатр, психотерапевт) и участковые врачи», — считает Костюк.

По его мнению, необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее порядок оказания психиатрической помощи, чтобы первичную медико-санитарную помощь людям, страдающих депрессией, смогли оказывать в поликлиниках.

Кроме того, нужно обучить специалистов первичного звена и участковых врачей вопросам диагностики и лечения этих заболеваний, включая медикаментозную терапию.

В случае более тяжелого психиатрического заболевания они будут направлять пациентов с нарушениями психики для получения специализированной помощи в психоневрологический диспансер.

Все рекомендации по итогам общественных слушаний направят для рассмотрения в Минздрав России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе реформы здравоохранения в Москве в конце 2015 в начале 2016 года из городских поликлиник убрали психиатров и психотерапевтов. К неврологу или невропатологу также сложно попасть, нужно сначала записаться к терапевту.

Чтобы посоветоваться с врачом о своих страхах и тревогах, выписать успокаивающие лекарства пациентам приходится обращаться в психдиспансер. Многие этого избегают, чтобы не вставать там на учет. В результате число депрессивных людей растет.

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