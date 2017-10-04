Москва, 4 октября, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Некоторые страны пользуются энергетическими санкциями, чтобы вести недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», передает 4 октября RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Секторальные санкции в энергетике прямо используются некоторыми нашими партнёрами, некоторыми странами для недобросовестной конкуренции, для проталкивания собственных интересов и энергоресурсов», — отметил глава государства.

Путин также заявил, что Россия считает необходимым сотрудничество стран с целью устранения преград для экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил о грядущем изменении в энергопотреблении человечества. Спустя 20 лет мировые потребности в энергии увеличатся на 30% из-за развития экономики, роста населения, повышения качества жизни и уровня потребления, пояснил он.

Форум «Российская энергетическая неделя» открылся в Москве и Санкт-Петербурге 3 октября. Он продлится до 7 октября включительно. Участниками форума стали представители крупнейших международных энергокомпаний и организаций.