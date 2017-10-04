Путин: Общая картина «новой энергетики» изменится
Москва, 4 октября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Человечеству примерно через 20 лет потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
«Очевидно, что общая картина «новой энергетики» изменится, — говорит глава государства, слова которого обнародованы на официальном сайте Кремля. — По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня».
По его словам, потребность в энергетических ресурсах вырастет в связи с развитием мировой экономики, ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления.
При этом Путин напомнил, что по статистике до 2 млрд людей на планете еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии.
По словам президента, в ближайшие годы данная ситуация будет меняться, что «повлечет за собой формирование новых рынков».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Российская энергетическая неделя» открылся в Москве и Санкт-Петербурге 3 октября и продлится до 7 октября включительно. На мероприятия приглашены представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций.