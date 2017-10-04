Москва, 4 октября, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Человечеству примерно через 20 лет потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Очевидно, что общая картина «новой энергетики» изменится, — говорит глава государства, слова которого обнародованы на официальном сайте Кремля. — По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня».

По его словам, потребность в энергетических ресурсах вырастет в связи с развитием мировой экономики, ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления.

При этом Путин напомнил, что по статистике до 2 млрд людей на планете еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии.

По словам президента, в ближайшие годы данная ситуация будет меняться, что «повлечет за собой формирование новых рынков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум «Российская энергетическая неделя» открылся в Москве и Санкт-Петербурге 3 октября и продлится до 7 октября включительно. На мероприятия приглашены представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций.