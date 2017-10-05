Санкт-Петербург, 5 октября, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском центре детского (юношеского) технического творчества (СПбЦД (Ю)ТТ) 3 октября открылась выставка одного экспоната «Исторический макет «Школа прошлого — школе будущего».

Санкт-Петербургский Центр Детского Технического Творчества Выставка одного экспоната «Исторический макет «Школа прошлого — школе будущего»

В создании макета приняли участие 60 учеников школы №163 Центрального района под руководством педагогов-кураторов СПбЦД (Ю)ТТ и специалистов музея-макета «Петровская акватория».

«Впервые реализовано такого уровня межсетевое взаимодействие образовательных учреждений — школы и центра детского технического творчества ‑ и коммерческого учреждения, которым является «Петровская Акватория», — отметила куратор проекта Юлия Василькова.

Идея проекта появилась полтора года назад в связи с предстоящим 220-летним юбилеем школы.

Санкт-Петербургский Центр Детского Технического Творчества Выставка одного экспоната «Исторический макет «Школа прошлого — школе будущего»

В течение года ученики создавали макет исторического здания женского Мариинского института, в котором сейчас располагается школа. За это время школьники изготовили около 400 деталей для будущего макета: 86 стульев, 26 люстр и ламп, 5 кроватей, 17 подсвечников, 12 костюмов и фигурок и еще около 100 различных элементов.

За работой над проектом наблюдали участники объединений фото‑ и видеотворчества, журналистики и связей с общественностью. Благодаря этому получилась своеобразная летопись, кинофильм и фотоальбом, рассказывающие о создании макета.

Санкт-Петербургский Центр Детского Технического Творчества Выставка одного экспоната «Исторический макет «Школа прошлого — школе будущего»

На церемонии открытия выступили руководители образовательных учреждений и «Петровской Акватории». Артисты из школьного «Театра на Кирочной» рассказали об истории Мариинского института.

В завершение мероприятия стороны-участники подписали паспорт макета. В ближайшее время макет смогут увидеть все желающие в музее школы №163.