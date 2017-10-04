Москва, 4 октября, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Правительство Москвы планирует вернуть торговые павильоны в отремонтированные, безопасные переходы у станций метро. Самое важное — на этот раз правительство подумало о комфорте граждан и о безопасности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Brateevsky Станция метро Лермонтовский проспект. Москва

«Не все ритейлеры вернутся на прежние торговые точки, а лишь те, которые удовлетворяют определенным требованиям. То есть те, кто торгуют предметами первой необходимости. Кроме того, разрабатывается система размещения магазинов шаговой доступности, которые имеют более широкий ассортимент», — пояснил Капустянский.

В целом, по его мнению, такой подход выгоден как гражданам, так и правительству Москвы. Бюджет получает дополнительные доходы, которые, в частности, идут на восстановление этих же переходов. В свою очередь, граждане, специально не отклоняясь от намеченного пути, могут приобрести товары первой необходимости.

«Исходя из личного опыта можно сказать, что переходы действительно стали чистыми и светлыми, а новые уже появившиеся в некоторых переходах метро павильоны не вызывают отторжения. Например, вместо скупщиков телефонов, которые по определению подразумевали присутствие «сомнительного контингента».

В переходах стали продавать кофе, снеки, цветы, причем павильоны оборудованы под каждый вид деятельности. Так, в цветочных бутиках установлено холодильное оборудование», — поделился впечатлением эксперт.

«От «нововведения» выиграют все — и власти, и простые граждане или, как минимум, всё останется прежним для определенных граждан, которые ничего не покупают в переходах и предпочитают осуществлять покупки в гипермаркетах.

Однако, если же посмотреть на это шаг столичных властей с другой стороны, то в конечном итоге правительство Москвы обещание свое не выполнило. Обещали переходы без павильонов, но «шкурный интерес» одержал верх», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене разработали и утвердили правила к оформлению торговых павильонов и киосков в подземных переходах. Все они будут оформлены в едином стиле. Планируется, что в I полугодии 2018 года в переходах метро будет функционировать 1180 павильонов.

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