Чебоксары, 4 октября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. В столице Чувашии с 15 октября в тестовом режиме начнут работать четыре платные муниципальные парковки. Три из них — в центре Чебоксар, одна — возле вокзала. Власти заверяют, что это сделано «не для извлечения прибыли» (так как окупаемость составит 5−7 лет), а для наведения порядка в парковочных зонах и местах массовой посещаемости. При этом альтернативы в виде дополнительного бесплатного парковочного пространства в администрации не предложили, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Площадь Республики

В середине октября в городе появятся четыре платные парковки. Они будут работать по улице Привокзальная, 1 (100 машино-мест), на площади Республики и по улице Ленинградская (175 машино-мест), по улице К. Маркса (Деловой проезд — 31 машино-место), по проспекту Ленина, 2 (28 машино-мест).

ИА REGNUM Паркомат и Олег Белов

«Адреса выбраны не случайно. Все эти места в настоящий момент хаотично заполнены транспортом, что мешает воспользоваться горожанам, автомобилистам в том числе, и просто жителям города услугами организаций и учреждений, расположенных в зоне их действия… Для этого делается. Цель — не заработать, не извлечение прибыли, а упорядочить движение», — уверял журналистов опоздавший на собственный брифинг директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Олег Белов.

На организации сети платных парковок город затратил 22 млн рублей. По расчётам чиновников, вложения могут окупиться через 5−7 лет, вырученные средства город будет направлять на ремонт и строительство дорог. Первые полчаса парковка будет бесплатной, затем владельцы легковых машин должны будут заплатить из расчёта 30 рублей в час, грузовых автомобилей и автобусов — 60 рублей. При этом наличная оплата не предусмотрена. В администрации поясняют, что каждые полчаса будет курсировать автомобиль с паркоматом и выявлять нарушителей. Штраф за неуплату парковки составит 2−3 тыс. рублей. Оператором парковочного пространства определено городское земельное управление.

В течение месяца платные парковки будут действовать в тестовом режиме, что позволит при необходимости скорректировать и отладить механизм.

«Дальше будет изучаться необходимость (платных парковок) в других районах города. Изначально смотрели 20 мест для парковки, на публичное обсуждение выносили 10, остановились пока на четырёх», — напомнил Олег Белов.

При этом он не смог ответить, «куда деваться остальным» автомобилистам, если платные парковки будут заполнены. Он предложил парковаться возле мэрии или чувашского педвуза, где вряд ли наберётся два десятка мест. Вопрос остался открытым.

ИА REGNUM Центр Чебоксар хотят разгрузить от транспорта

Как сообщало ИА REGNUM, комплексная работа над организацией платного парковочного пространства была начата в Чебоксарах 2014 году, разработано положение о порядке создания и использования платных паркингов. В мэрии отмечают, что транспортная «перенасыщенность центра столицы республики грозит перерасти в настоящую проблему». С 2010 по 2015 год прирост транспорта в Чебоксарах составил 25,6%, а к началу 2015 года было зарегистрировано почти 112 тыс. единиц различного автомототранспорта. То есть в среднем на четырёх горожан приходится по одному транспортному средству.