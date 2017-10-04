Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Строительство новых дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота России идет в точном соответствии с графиком. Об этом заявил начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников на рабочем совещании по вопросам хода выполнения Гособоронзаказа в сфере подводного кораблестроения, сообщили ИА REGNUM 4 октября в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту.

ВМФ России Подводная лодка проекта 636.3

Как сообщало ИА REGNUM, подлодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» были заложены на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге 28 июля 2017 года. Они будут переданы Военно-морскому флоту в 2019—2020 годах и станут первыми в серии из шести новейших субмарин, которые должны усилить российский военный флот на Тихом океане. Завершить серию планируется в 2022 году.

«На сегодняшний день готовность головной подводной лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» на стапелях предприятия «Адмиралтейские верфи» соответствует временному графику ее строительства. Она находится в стадии формирования корпуса: проведены гидравлические испытания кормового блок-модуля и его внутренних цистерн; сформированы средний и носовой блок-модули, гидравлические испытания которых будут проведены в ближайшее время. На второй подводной лодке серии «Волхов» закончена обработка металла и формирование подсекций прочного корпуса, до конца года будут проведены гидравлические испытания кормового блок-модуля», — сказал контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Тряпичников также доложил главкому ВМФ адмиралу Владимиру Королёву о том, что уже проработан ряд вопросов сервисного обслуживания подводных лодок проекта 636.3 с учетом особенностей эксплуатации на Тихоокеанском флоте.

Подводные лодки для ТОФ строятся соответствии с Государственной кораблестроительной программой в интересах обновления неатомной составляющей Подводных сил Военно-морского флота. Планируется, что для Тихоокеанского флота будет построено 6 дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Ранее шесть таких же подводных лодок были построены в Петербурге для Черноморского флота России. Некоторые из них уже приняли участие в боевых действиях против террористов в Сирии.

Справка

Подводные лодки проекта 636.3 могут погружаться на 300 метров и двигаться под водой со скоростью до 20 узлов. Подводное водоизмещение — около 4 000 тонн, продолжительность автономного плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека. Длина лодок 74 метра, ширина — около 10 метров. Подлодки вооружены 4 крылатыми ракетами типа «Калибр», 18 торпедами и 24 минами.

Подлодки этого типа предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, субмарин противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне. Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Их отличает низкая шумность, что сильно затрудняет их обнаружение противником. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название «Черная дыра».