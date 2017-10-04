Москва, 4 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Профильный комитет Госдумы по транспорту совместно с Министерством транспорта будет работать над созданием специального фонда, средства из которого могут быть использованы для разрешения чрезвычайных ситуаций с авиаперевозками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы Евгений Москвичев («Единая Россия») по итогам расширенного заседания с главой Минтранспорта РФ Максимом Соколовым.

Пассажиры спускаются с трапа

«Мы будем работать вместе с Министерством транспорта по поводу создания резервного фонда», — рассказал Москвичев.

Поводом для создания такого фонда стала ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», которая не смогла профинансировать возвращение российских граждан с курортов и прекратила чартерные полеты, в результате чего порядка 40 тыс. человек оказались за рубежом без возможности вылета.

По словам Москвичева, средства для финаснсирования такого фонда уже есть.

«Мы не будем ставить вопрос, чтобы из-за этого фонда стала расти стоимость авиабилетов. У нас есть один из законов, про ответственность перевозчиков перед пассажирами. По нему за три года собрано 14 млрд денег, а израсходовано на все несчастные случаи только 3 млрд, и еще 650 млн рублей — страховым компаниям. Я как представитель комитета считаю, что оттуда надо забрать 1 млрд рублей, он должен быть использован министерством», — заявил Москвичев.

По его словам, таким образом, у государства не потребуется просить денег на финансирование нового фонда, а деньги, заложенные в стоимость билетов начиная с 2013 года, будут уходить на финансирование чрезвычайных ситуаций.