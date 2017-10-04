Анкара, 4 октября, 2017, 13:59 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил с государственным визитом Иран, сообщает 4 октября Agence France-Presse.

(сс)R4BIA.com Роджеп Эрдоган

Данное событие сблизило два государства, поддерживающие разные силы в гражданской войне в Сирии. Причиной подобного развития событий стал референдум о независимости в Иракском Курдистане, против проведения которого выступали как в Тегеране, так и в Анкаре.

Оба государства опасаются, что отделение Эрбиля от Багдада всколыхнет национальные чувства курдов, проживающих на территории Турции и Ирана, которые могут последовать примеру своих иракских собратьев.

Президент Турции проведет встречу с президентом Ирана Хассаном Рухани, а также с Высшим руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости региона. Порядка 93% жителей высказалось за отделения от Багдада. Президент курдской автономии Масуд Барзани подчеркнул, что данное событие не означает немедленного провозглашения независимости, поэтому Эрбиль будет стремиться к диалогу со всеми заинтересованными в данном процессе сторонами.