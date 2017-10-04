Москва, 4 октября, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» по нарушению Закона о защите конкуренции на рынке похоронных услуг Волгограда, сообщили в ФАС.

Рене Магритт. Перспектива Балкон Мане. 1950

В антимонопольное ведомство с просьбой повести проверку рынке ритуальных в Волгоградской области обратился аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе.

В ходе проверки выяснилось, что комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память», заключали соглашения к договорам на управления кладбищами города, в том числе на оказание ритуальных услуг без проведения конкурсных процедур.

Таким образом, государственное ведомство и ритуальное предприятие нарушали ст. 16 Закона о защите конкуренции, огранивая права и законные интересы других участников рынка на рынке ритуальных услуг Волгограда.

Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» выдано предупреждение о прекращении действий (бездействия), содержащих признаки нарушения закона.

Кроме того, по итогам проверки в отношении двух фигурантов возбуждено административное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг. Принцип «одного окна», внедренный Москве Путин поручил распространить по всей России

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