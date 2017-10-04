Киев, 4 октября, 2017, 13:56 — ИА Регнум. Очередную реструктуризацию облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 219,6 млрд гривен ($8,22 млрд) проведет правительство Украины, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает 4 октября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По его словам, репрофайлинг задолженности государства перед Нацбанком Украины будет проводиться по долгосрочным обязательствам на сумму 74,4 млрд гривен ($2,79 млрд) и по долгосрочным инфляционным обязательствам на сумму 117,5 млрд гривен ($4,4 млрд).

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Заместитель министра финансов Украины Юрий Буца отметил, что реструктуризация долга позволит правительству отсрочить платежи по задолженностям на некоторое время. Так, в 2017 году Украина должна будет выплатить на 11 млрд гривен ($410 млн) меньше, в 2018 году — на 46 млрд гривен ($1,72 млрд) меньше, в 2019 году — на 67 млрд гривен ($2,51 млрд) меньше, в 2020 году — на 34,4 млрд гривен ($1,29 млрд) меньше.

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Напомним, в мае 2017 года украинское правительство одобрило еще одну реструктуризацию ОВГЗ в портфеле Нацбанка Украины — будут обменены ОВГЗ на сумму 229 млрд гривен ($8,71 млрд) со сроком погашения в 2017—2030 годах на облигации со сроком погашения в 2025—2047 годах.

При этом задолженность государства перед Нацбанком составляет порядка $14,5 млрд или 55% от общего долга правительства Украины в виде ОВГЗ — около $25,81 млрд.