Калуга, 4 октября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. На всех пришкольных территориях Калуги учащиеся, педагоги и эковолонтёры высадили порядка 50 саженцев дубов. В мероприятии принял участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 4 октября.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Министр Олег Калугин принял участие в акции «Мудрый дуб»

Экологическую акцию «Мудрый дуб» провели по инициативе регионального министерства внутренней политики и массовых коммуникаций и общественной организации «Команда волонтёров Калужской области». В высадке деревьев также приняли участие активисты организации «Декабристы» калужской средней общеобразовательной школы № 13.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Учащиеся калужской школы № 13 и эковолонтеры после посадки молодых дубов

Подчеркивая значение активности общественных объединений в озеленении, Олег Калугин отметил, что волонтерское движение области — одно из самых массовых в стране. Спектр добровольческой деятельности достаточно широк: помощь социально незащищенным группам населения, сохранение и восстановление памятников истории и культуры, поисковое движение.

«В Год экологии получила серьезное развитие природоохранная работа калужских добровольцев. Созданное в 2015 году соответствии с указом президента России Владимира Путина, российское движение школьников мощно развивается. Уверен, что работа, направленная на объединение усилий по оздоровлению окружающей среды, продолжится и по окончании Года экологии», — заявил министр.