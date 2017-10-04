Ярославль, 4 октября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Все шесть фракций ярославского муниципалитета возглавят представители партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Муниципалитет города Ярославля

Все фракции муниципалитета Ярославля определились с кандидатурами на посты председателей и заместителей постоянных комиссий муниципалитета Ярославля. Завтра на первом заседании муниципалитета их фамилии будут предложены для голосования.

Сергей Смоленский должен возглавить комиссию по бюджету, финансам и налоговой политике, а его коллега Константин Шлапак — по экономике и развитию города. Олег Ненилин будет руководить комиссией по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. На должность председателя постоянной комиссию по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью выдвинут Игорь Бортников, а созданную в этом созыве комиссию по ЖКХ и благоустройству города Ярославля возглавит Вадим Канашкин. На пост председателя комиссии по социальной политике претендует депутат Алексей Таганов. Это кандидатуры от партии «Единая Россия», которая представляет в гордуме подавляющее большинство. Поэтому, скорее всего, они и будут утверждены.

«Мы будем выдвигать своих членов в четыре комиссии. Хотели в большее, но регламент муниципалитета позволяет нам отсутствовать на рабочем месте три раза в месяц. А это — заседания двух комиссий и муниципалитета. Если бы мы вошли в большее число комиссий, то не смогли бы их посещать из-за проблем с работодателем. У нас уже были прецеденты, когда депутат имел проблемы на предприятии из-за работы в муниципалитете», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ Евгения Овод.

Депутаты фракции КПРФ тоже претендуют на руководящие должности, но оглашать кандидатуры до завтрашнего заседания муниципалитета не готовы.