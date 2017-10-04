Калуга, 4 октября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Бывший мэр калужского города Малоярославец Григорий Харлампов приговорен к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, сроком на два года. Об этом 4 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Юлия Иконникова.

Malkray.ru Григорий Харлампов

По её словам, Харлампов был признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В частности, было установлено, что осужденный, исполняя обязанности главы Малоярославца, превысил должностные полномочия и незаконно предоставил на условиях найма специализированного жилого помещения комнату в признанном аварийным и подлежащим расселению жилом доме гражданке, не имеющей на это права. Затем, в нарушение жилищного законодательства, при расселении дома мэр также предоставил данной женщине благоустроенную отдельную квартиру на условиях социального найма. Впоследствии квартира была приватизирована и выбыла из собственности муниципального образования, чем городскому поселению причинён ущерб на сумму около 1 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого, принял во внимание частичное признание им своей вины, а также добровольное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании регионального кабинета министров 24 июля 2017 года, губернатор области Анатолий Артамонов подверг резкой критике хозяйственную деятельность мэра Малоярославца.

Ранее 16 жителей Малоярославца в открытом письме к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову обвинили местных чиновников и депутатов в коррупции. По мнению авторов письма, в муниципальных органах царят клановость и семейственность, что компрометирует власть и вызывает у населения недоверие к ней.