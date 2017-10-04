Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. Спикер петербургского парламента, единоросс Вячеслав Макаров 4 октября призвал исправить нарушения, допущенные при процедуре передачи Сампсониевского собора в пользование Русской православной церкви, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сампсониевский собор (январь 2017 г.)

«Есть нарушения? Возьмите и устраните их. Чтобы мы без нагнетания информационного поля напряжением могли спокойно решить вопрос», — сказал Макаров.

Напомним, Контрольно-счетная палата Петербурга заявила, что Сампсониевский собор был передан Русской православной церкви в отсутствие предусмотренных законом условий. Проверка КСП нашла нарушения при передаче музейных ценностей Сампсониевского собора. Они оказались в распоряжении не Санкт-Петербургской епархии, а прихода при храме, что ставит под вопрос законность всей процедуры передачи собора, ранее входившего в состав ГМП «Исаакиевский собор».

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Вячеслав Макаров считает, что нарушения порядка передачи, если они были допущены, следует спокойно исправить. «Всё равно будем его (собор) передавать, приходу ли, епархии ли — всё равно Русской православной церкви», — подчеркнул спикер городского парламента.

Он также призвал коллег «не пиариться на голом месте». «Этот вопрос затрагивает чувства людей, он всегда, как оголённый электрический провод, как оголённый нерв», — заметил Макаров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) подтвердил факт незаконной перепланировки в «Юбилейном домике», входящем в комплекс объекта культурного наследия федерального значения Сампсониевский собор.

Собор был передан церкви в январе 2017 года.