Краснодар, 4 октября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Дольщики ЖК «Территория счастья», которые уже более полутора лет ждут новоселья, прекратили голодовку. Такое решение инициативная группа приняла после встречи с первым вице-губернатором Андреем Алексеенко, передаёт ИА REGNUM 4 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

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Заседание по вопросу защиты прав участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, прошло при участии главы Краснодара Евгения Первышова, руководителей профильных ведомств, представителей ООО «КубаньСтройСтандарт». Как заверил собравшихся Андрей Алексеенко, вопросы защиты прав дольщиков находятся на личном контроле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Было решено, что план-график строительных работ на ближайшие три месяца чиновники краевой администрации представят участникам долевого строительства уже к середине октября. Кроме того, Алексеенко поставил задачу изучить смету расходов на содержание компании, а также найти со стороны дольщиков уполномоченного специалиста по мониторингу выполнения строительных работ.

«Регулярный контроль и наблюдение за проведением строительных работ сейчас необходимы. Словами и заявлениями объекты возводиться не будут. Прежде всего, необходим поквартальный график производства работ, чтобы люди понимали, что им ждать к определенному сроку», — обратился к застройщикам первый вице-губернатор.

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Диалог с местными чиновниками обманутые дольщики сочли конструктивным. После составления плана-графика у пока не состоявшихся собственников жилья появится возможность отслеживать выполнение работ. При этом активисты отметили, что вновь готовы пойти на крайние меры, если обещания чиновников выполняться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, голодовку обманутые дольщики ЖК «Территория счастья» начали 13 сентября. Обещаниям о новом взносе на достройку дома и еженедельный контроль со стороны властей актов строительных работ, которые были озвучены на встрече с директором городского департамента строительства и застройщиком, состоявшейся спустя несколько дней, протестующие не поверили. На совещание при губернаторе Краснодарского края по вопросам защиты прав участников долевого строительства участники акции были приглашены только 26 сентября. Однако и на этот раз никаких предложений, которые могли бы удовлетворить дольщиков, сделано не было. Только три недели спустя, после встречи с первым вице-губернатором обманутые дольщики решили прекратить голодовку.

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Напомним, это не первый отчаянный шаг, на который оставшиеся без квартир краснодарцы пошли, чтобы обратить внимание властей на свою проблему. Голодали в знак протеста обманутые дольщики, вложившиеся в строительство многоэтажек компании «Счастье», и в ноябре 2016 года. Жилой комплекс должен был быть сдан ещё в первом квартале 2016 года, позднее строительство двух литеров было полностью остановлено. В августе 2017 года специалисты оценивали готовность 16-этажного дома на 525 квартир ЖК «Территория счастья» более чем на 80%. Вторая 16-этажка на 350 квартир находилась в меньшей степени готовности.

В сентябре директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко сообщила журналистам, что больше всего обманутых дольщиков, согласно предоставленным дорожным картам, зарегистрировано в Краснодарском крае. По ее словам, в регионе заявились в реестр 6461 человек с 59 объектов. Однако эти данные в краевом минстрое опровергли. По информации министерства строительства Краснодарского края, на сегодня в реестре обманутых дольщиков Кубани числятся всего 862 человека по 57 объектам.