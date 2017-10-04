Москва, 4 октября, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Реструктуризация долга Венесуэлы перед Россией может стать одной из тем на предстоящих переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Николасом Мадуро. 2013

«Если эта тема (реструктуризация задолженности) будет формулироваться нашими венесуэльскими партнерами, то она будет проговариваться», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что тема возврата долгов подлежит достаточно «серьезному обсуждению».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро на сессии Российской энергетической недели в Москве заявил, что Каракас готов выполнить обязательства перед Россией по возврату долгов.

По его словам, власти Венесуэлы рассчитывают на более выгодные условия по реструктуризации долга после переговоров с президентом РФ.

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