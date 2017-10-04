Москва, 4 октября, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Террористы используют несколько сотен тысяч аккаунтов в социальных сетях и более 10 тыс. сайтов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Краснодаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы в сети

Он отметил, что террористы всё больше пользуются интернет-сервисами для создания каналов связи и управления ячейками или отдельными боевиками.

«В социальных сетях, в том числе в их русскоязычном сегменте, бандитами создаются закрытые группы, с позиций которых ведутся психологическая обработка и вовлечение в террористическую деятельность новых сторонников, сбор финансовых средств, обучение способам совершения диверсионно-террористических актов и тактике ведения боевых действий против подразделений спецслужб», — сообщает Бортников.

ФСБ поддерживает запрет оборота анонимных сим-карт и анонимности в мессенджерах, так как члены всех выявленных ранее ячеек террористических организаций пользовались приложениями с высоким уровнем криптозащиты.

«По имеющимся данным, террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные киберподразделения. Технический уровень и изощренность их кибератак постоянно растут», — отметил Бортников.

Он подчеркнул, что высока вероятность того, что террористы перейдут с кибератак на государственные информационные ресурсы на объекты критически важной инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы.

Бортников предложил рассмотреть возможность введения международных норм о запрете создания программ-вирусов. По его словам, учитывая, что компьютерные атаки имеют международный характер, эффективность противодействия им определяется организацией взаимодействия национальных субъектов, реагирующих на компьютерные инциденты.

Ранее сообщалось, что американская компания Yahoo заявила, что в 2013 году хакеры взломали не 1 млрд, а 3 млрд аккаунтов пользователей. Согласно расследованию Yahoo, хакеры не похищали текстовые пароли, данные о банковских картах или о банковских счетах.