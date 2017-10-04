Рубль еще повоюет
Москва, 4 октября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль продолжает активно сопротивляться реализации негативного сценария, который уже предрешен, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.
По его словам, очередная «вылазка» 3 октября покупателей американской валюты выше планки в 58 рублей не увенчалась успехом, однако новая, третья уже по счету, в конечном итоге может оказаться более результативной.
«Вопрос в сроках. 4 октября шансов на это немного — сейчас котировки располагаются в узком коридоре 57,70—57,90 рубля за доллар. Волатильность может усилиться лишь ближе к вечеру, когда выйдут данные по числу рабочих мест в частном секторе от ADP», — полагает эксперт.
Данные могут изменить расстановку сил на рынке Forex и в случае разочаровывающих показателей дать национальной валюте еще какое-то время перед последующим ослаблением. Но обстановка на международном валютном рынке немногим позже может потерять свою актуальность.
«Основным драйвером в паре доллар/рубль станет происходящее на рынке энергоносителей, где расстановка сил изменится в сторону продавцов, — считает Вернер. — В IV квартале можно ожидать сезонное ослабление спроса на фоне завершения периода автомобильных поездок в США и приостановки работы НПЗ из-за ремонтных работ».
Уменьшение притока валютной выручки серьезно ударит по состоянию платежного баланса и усугубит непростую ситуацию по его балансировке. В декабре российским корпорациям и банкам предстоит погасить 23 млрд по внешним долгам (пик за два года), при этом в банковской системе практически не осталось свободных долларов.
«Это создает риск того, что недостающие доллары будут выкупаться на рынке, что грозит привести к подскоку доллара как минимум до 62 рублей к концу 2017 года.
Пока же подъем цен на нефть в предыдущую неделю позволил рублю оттянуть как можно дольше начало реализации этого сценария», — отметил эксперт.
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