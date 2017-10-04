Москва, 4 октября, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль продолжает активно сопротивляться реализации негативного сценария, который уже предрешен, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, очередная «вылазка» 3 октября покупателей американской валюты выше планки в 58 рублей не увенчалась успехом, однако новая, третья уже по счету, в конечном итоге может оказаться более результативной.

«Вопрос в сроках. 4 октября шансов на это немного — сейчас котировки располагаются в узком коридоре 57,70—57,90 рубля за доллар. Волатильность может усилиться лишь ближе к вечеру, когда выйдут данные по числу рабочих мест в частном секторе от ADP», — полагает эксперт.

Данные могут изменить расстановку сил на рынке Forex и в случае разочаровывающих показателей дать национальной валюте еще какое-то время перед последующим ослаблением. Но обстановка на международном валютном рынке немногим позже может потерять свою актуальность.

«Основным драйвером в паре доллар/рубль станет происходящее на рынке энергоносителей, где расстановка сил изменится в сторону продавцов, — считает Вернер. — В IV квартале можно ожидать сезонное ослабление спроса на фоне завершения периода автомобильных поездок в США и приостановки работы НПЗ из-за ремонтных работ».

Уменьшение притока валютной выручки серьезно ударит по состоянию платежного баланса и усугубит непростую ситуацию по его балансировке. В декабре российским корпорациям и банкам предстоит погасить 23 млрд по внешним долгам (пик за два года), при этом в банковской системе практически не осталось свободных долларов.

«Это создает риск того, что недостающие доллары будут выкупаться на рынке, что грозит привести к подскоку доллара как минимум до 62 рублей к концу 2017 года.

Пока же подъем цен на нефть в предыдущую неделю позволил рублю оттянуть как можно дольше начало реализации этого сценария», — отметил эксперт.

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