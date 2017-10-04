Киев, 4 октября, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Вчера, 3 октября, Верховная рада Украины приняла скандальный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» в рамках так называемой пенсионной реформы. За соответствующее решение проголосовали 288 народных депутатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Документ предусматривает повышение обязательного страхового стажа до 35 лет для мужчин и до 30 лет для женщин в 2028-м для получения пенсии. Теперь человек не сможет получать пенсию, если у него не будет необходимого страхового стажа. Вместо пенсии ему будут платить социальную помощь. Также чиновники урезали с 1,35% до 1% коэффициент стажа, которым начисляют размер пенсий. То есть фактически пенсии уменьшатся.

В то же время с 1 октября 2017 года минимальная пенсия увеличится до 1452 грн (54 долл.) с нынешних 1312 грн (49 долл.). Перерасчет пенсий будет произведен для 9 млн пенсионеров. При этом соцвыплаты будут увеличены от 140 до 1000 грн. (до 37 долл.). Также, согласно закону, отменяется налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

После изменения пенсионного законодательства премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал решение Рады историческим.

«По-настоящему историческое решение — установление справедливой пенсионной системы в Украине, которое дает возможность уже в октябре повысить пенсии для более 9 млн украинских пенсионеров», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

«Немедленно начинаем перерасчет пенсий в соответствии с принятыми сегодня законодательными изменениями, чтобы уже в октябре 2017-го пенсионеры получили повышенные пенсии», — подчеркнул он.

Также президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил украинцев с принятием пенсионной реформы.

Кроме того, 3 октября директор Всемирного банка по Украине, Молдавии и Белоруссии Сату Кахконен заявила, что ВБ согласовал с правительством Украины спорные моменты пенсионной реформы.

«По большинству вопросов мы нашли решения. Есть еще один, но думаю, что и по нему мы договоримся», — рассказала Кахконен.

Депутат от «Народного фронта», глава парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова пояснила, что проект закона о пенсионной реформе объединил предложения президента Порошенко, правительства и депутатов. По ее словам, при подготовке документа учли около 500 правок.

«Будут повышены пенсии почти 10 млн украинцев из общего количества 11 млн 700 тыс.», — сказала Денисова.

Комментируя принятие изменений пенсионного законодательства, украинский журналист, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон отметил, что Украина обрекла пенсионеров на смерть.

«Больше всего мне жалко пожилых людей, потому что молодежь в связи с принятием безвиза сама может изменить свою судьбу. В одной Польше семь миллионов украинцев. Много в Канаде, США, Израиле, Португалии, Италии, Испании, РФ… Украинцы рассеиваются по миру, как когда-то евреи», — заявил Гордон.

Он прогнозирует рост эмиграции украинской молодежи, если чиновники не изменят ситуацию в стране.

«Чем хуже будет здесь, тем больше молодых уедет. А вот что делать пожилым людям, которые не нужны ни за границей, ни у себя дома? Гнить и умирать. Государство обрекает их на это. Оно даже медицину не дало хорошую. Вернее, никакой медицины не дало», — добавил Гордон.

Украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук обвинил президента Порошенко, парламентскую коалицию и оппозиционные фракции в «пенсионном геноциде украинцев».

«Власть приняла в Раде пенсионный геноцид с повышением пенсионного возраста до 65 лет. Никакого блокирования трибуны со стороны оппозиции. Никакого малейшего желания защитить украинцев. Думаю, больше ни у кого нет сомнения, что «Оппоблок» и «Батькивщина» — это толпа импотентов и пособников власти? И за них голосовать на следующих выборах — это себя не уважать. Клоуны дешевые, как говорил классик…» — считает Корнейчук.

Он также обозвал украинцев «рабским народом» из-за неспособности противостоять преступным действиям чиновников.

«Откровенно нагло протащив в Раде пенсионный геноцид и тотальную украинизацию, Порошенко демонстративно показал всему народу: вы — рабы и холопы, мнение которых не имеет значения. И, похоже, так и есть. «Проглотили» повышение тарифов в десять раз — «проглотим» и все остальное. А дальше будет еще принят медицинский геноцид и дерибан земли. Может-таки признаем честно, что мы — народ рабов? И сразу станет легче жить…» — предложил Корнейчук.

В свою очередь украинский экономист Александр Охрименко призвал украинцев не рассчитывать на пенсию и самим побеспокоиться о своей старости.

«Ту пенсию, которую правительство сделало, те 55 долларов… Разве можно прожить на эти деньги? Нет, нельзя. Поэтому думайте своей головой и никогда не надейтесь на государство», — сказал Охрименко в эфире телеканала NewsOne.

Он напомнил, что правительство не проиндексировало пенсии украинцев по инфляции 2014−2015 гг.

«Если проиндексировать, то там действительно получается минимум должно быть 3,5 тысячи гривен (131 долл. — ИА REGNUM ), если по-честному. И еще у нас не поменяли вредную систему, оставили солидарную систему. Солидарная система позволяет воровать, воровать, воровать и воровать деньги из Пенсионного фонда. В этом все наше горе», — добавил политолог.

Эксперт по пенсионным системам «Реанимационного пакета реформ» Александр Ткач информирует, что правительство проталкивает не пенсионную реформу, а урезание соцвыплат будущим пенсионерам.

«Это не пенсионная реформа… Это фактически секвестр тех пенсионных прав, которые уже заработаны несколькими поколениями украинцев. Если мы возьмем те же пенсии по выслуге лет, то для многих категорий людей они практически отменяются, а на этом, кстати, не очень любят делать акцент», — рассказал Ткач в эфире радиостанции «Голос Столицы».

Кроме того, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал пенсионные изменения экономией на украинцах.

«Пенсионная и медицинская реформы, которые хочет протянуть правительство, надо говорить честно, — это не реформы. Это экономия средств на людях, чтобы не платить пенсии, не содержать больницы и школы. Мы хотим, чтобы не экономили на людях, а платили им большие зарплаты и большие пенсии. Для этого правительство должно способствовать экономическому росту, созданию новых рабочих мест и преодолению бедности. Такой должна быть политика власти», — сказал Ляшко, слова которого цитирует пресс-служба партии.

Как сообщалось, в 2018 году украинцам для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 25 лет страхового стажа. Он будет ежегодно подниматься на 12 месяцев вплоть до 35 лет в 2028-м. Можно будет «докупить» до двух лет страхового стажа — то есть уплатить взносы в Пенсионный фонд так, будто вы работали в течение этого времени. За первый год нужно будет заплатить вдвое больше, чем взносы с минимальной зарплаты, за второй — в полтора раза больше.

Напомним, 28 сентября заместитель главы департамента коммуникаций Международного валютного фонда Уильям Мюррей заявил, что имплементация пенсионной реформы является критически важным условием для пересмотра программы сотрудничества МВФ и Украины. 29 сентября президент Порошенко пообещал, что Верховная рада проголосует за изменения в пенсионное законодательство.