Москва, 4 октября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. 4 октября от дальнейшего понижения цены на нефть удерживает только локальная перепроданность, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер.

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По его словам, участники торгов не готовы продавливать котировки ниже $55,50 за баррель по сорту Brent и впоследствии в рамках сегодняшней сессии, вероятно, ликвидируют часть «коротких» позиций. Это позволит показать $56 перед последующей новой волной снижения.

«Катализатором могут стать данные от минэнерго США, которые, согласно ожиданиям, покажут снижение коммерческих запасов сырой нефти на 1,5 млн баррелей и аналогичный рост запасов бензина. Данные от Американского института нефти, которые вышли ночью, показали такую же смешанную картину», — отметил эксперт.

Начало нового квартала нередко сопровождается изменением трендов, и начало IV квартала, судя по всему, подтвердит это рыночное наблюдение. Участники рынка сполна отыграли улучшение дисциплины внутри ОПЕК, а также сигналы того, что нефтяной картель и Россия будут готовы продлить соглашение дальше I квартала 2018 года.

«Теперь же, после роста на 20% от минимумов в последние три месяца, котировкам будет тяжело удержаться на достигнутых уровнях. Сезон автомобильных путешествий в США подошел к концу, а многие НПЗ будут закрываться на плановый ремонт, что приведет к сезонному ослаблению спроса», — пояснил Вернер.

Потенциальной поддержки в виде закрытия порта Джейхан для нефти из иракского Курдистана после проведения там референдума о независимости не случилось, поэтому темпы ребалансировки рынка могут замедлиться, если не обратятся вспять, судя по тому, что в США добыча вышла на новые пики, несмотря на прошедшие ураганы.

«Поэтому в течение ближайших недель текущая коррекция на рынке нефти может в итоге перерасти в новый полноценный импульс вниз», — считает эксперт.

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