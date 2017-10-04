Ярославль, 4 октября, 2017, 12:40 — ИА Регнум. По оценке Ярославльстата, численность постоянного населения области с начала 2017 года уменьшилась на 3893 человека и составила на 1 сентября 1266,8 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Население Ярославской области сокращается

По данным статистики, естественная убыль населения в январе — августе 2017 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 924 человека. Миграционный прирост смог компенсировать естественные потери населения на 1,3 процента.

Миграционный прирост населения области за январь — август 2017 составил всего 52 человека. Это произошло в результате сокращения числа прибывших в область при одновременном увеличении числа выбывших из региона.

«За восемь месяцев 2017 года сократился приток мигрантов в область из государств СНГ в 3,1 раза и в 6,3 раза из других зарубежных стран. Наблюдавшийся в январе — августе 2016 года положительный баланс с государствами — участниками СНГ сменился на отрицательный с Азербайджаном, Арменией, Республикой Молдова и Туркменистаном» — сообщают в Ярославльстате.

В 3,2 раза сократилось положительное сальдо миграции в обмене с Украиной, при этом прибывшие из этой страны по-прежнему обеспечили наибольший прирост населения области среди других государств — участников СНГ. Среди прибывших из других зарубежных стран самыми многочисленными были мигранты из Грузии (42,9%).