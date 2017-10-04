Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 12:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту обнаружения тел двух младенцев, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Питер Пауль Рубенс. Избиение младенцев (фрагмент). 1612

По данным следствия, 3 октября местная жительница, находясь в квартире одного из домов по проспекту Солидарности, родила двух мертворожденных детей.

Женщина не состояла на учете в женской консультации и не обращалась к врачам по вопросу беременности.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Также назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причины смерти младенцев.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение и дадут оценку действиям родителей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании суд приговорил женщину к 12 месяцам лишения свободы из-за того, что она три года прятала своего мертворожденного ребенка. Женщина объяснила, что не хотела потерять работу.