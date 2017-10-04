Саратов, 4 октября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. В Саратове региональные власти и представители крупного бизнеса, обсуждая влияние денежно-кредитной политики Банка России на жителей и предпринимательство, призвали Центробанк к информационной открытости для сокращения разрыва между инфляционными ожиданиями и реальным уровнем инфляции. Как сообщает ИА REGNUM, базовый прогноз ЦБ — годовая инфляция на конец года составит 3,5%-3,8% годовых, а дальнейший темп роста цен останется на уровне 4%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Александр Полонский прокомментировал в Саратове решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 8,5%, принятом Советом директоров Центробанка 15 сентября.

«Это решение — очередной шаг на пути к закреплению инфляции вблизи цели 4% и созданию благоприятных условий для экономического роста страны, — отметил он. — Банк России формирует условия для экономического роста, но не может стать его основной движущей силой, поскольку не все зависит от Банка России. Есть ряд структурных проблем, сдерживающих развитие экономики. Необходима диверсификация экономики, снижение зависимости от экспорта сырья, повышение эффективности управления в частном и государственном секторах, обновление основных фондов, внедрение новых технологий. Это позволит сформировать экономическую модель, которая в большей степени опирается на внутренние ресурсы и является более устойчивой».

По словам Полонского, Банк России в свою очередь нацелен обеспечить ценовую и финансовую стабильность, то есть создать предсказуемые условия для накопления и инвестирования средств. С другой стороны, к задачам Банка России относятся формирование развитой и стабильной банковской системы и финансового рынка, развитие национальной платежной системы, что также способствует росту экономики.

Принято решение о создании в Саратовской области на базе регионального отделения Волго-Вятского ГУ Банка России рабочей группы по региональному экономическому анализу и изучению процессов ценообразования. В нее вошли члены облправительства, представители территориальных органов антимонопольной службы, налоговой службы, Саратовстата и Торгово-промышленной палаты.

«Формат такого взаимодействия позволяет Банку России устанавливать обратную связь с экспертами в регионах, и, тем самым, повышает эффективность и согласованность действий по обеспечению ценовой стабильности и устойчивого экономического роста области», — отметила ИА REGNUM управляющий саратовским отделением Екатерина Бирюкова.

Отметим, по итогам 2016 года инфляция на потребительском рынке области составила 3,9%. Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню инфляции область заняла 3 место. Максимальный рост цен на товары и услуги в Ульяновской области (5,5%), минимальный — в Оренбургской области (3,5%). Среднедушевые доходы населения составили 19 101,2 рубль, снизившись на 4,8% по сравнению с 2015 годом. Среднемесячная заработная плата составила 23 510 рублей (104,4% к 2015 году). Такие данные предоставило региональное правительство.

Минэкономразвития РФ прогнозировал в 2016 году инфляцию в России в размере 5,7−5,8%. По оценкам Росстата, по итогам прошлого года инфляция в РФ составила 5,4%. В феврале 2017 года годовая инфляция замедлилась до 4,6%. Правительство РФ и Центробанк прогнозировали сокращение инфляции к концу текущего года до 4%.

«С теоретической точки зрения инфляция — это нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением, — пояснили в Саратовстате. — В общем понимании это — обесценивание денег. Во время инфляции растут цены, но не качество товаров и услуг. Но главной причиной инфляции является переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой, причем товарная масса не увеличивается при продолжающемся выпуске новых денежных знаков. Существуют огромное количество факторов, вызывающих инфляционные процессы. Инфляция проявляется в повышении общего уровня цен. Это, конечно, не означает, что повышаются обязательно все цены, даже в периоды довольно быстрого роста инфляции некоторые цены могут оставаться относительно стабильными, а другие падать. Одно из главных «больных мест» — это то, что цены имеют тенденцию расти очень неравномерно. Одни поднимаются более быстрыми темпам и, другие умеренными, а третьи остаются без изменений. Характеризуется инфляция индексом цен, который определяет общий уровень цен по отношению к предыдущему базовому периоду».

По данным Росстата, в России 2016 году по месяцам инфляция менялась следующим образом: в январе — 0,96%, феврале — 0,63%, марте — 0,46%, апреле — 0,44%, мае — 0,41%, июне — 0,36%, июле 0,54%, августе — 0,01%, сентябре — 0,17%, октябре — 0,43%, ноябре — 0,44%, декабре — 0,41%. В целом за год она составила 5,38%.

В 2017 году в стране наблюдается такая динамика: в январе — 0,62%, феврале — 0,22%, марте — 0,13%, апреле — 0,33%, мае — 0,37%, июне — 0,61%, июле — 0,07%. В общей сложности с начала года инфляция в России составила пока 1,82%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на саммите стран БРИКС 4 сентября текущего года президент РФ Владимир Путин констатировал, что в России установлен рекордно низкий уровень инфляции — 3,5%. Он заявил, что к концу года этот показатель не превысит 3,7%.

Директор БКС Ультима Олег Сафонов, комментируя выступление главы государства, отметил, что для экономики страны снижение инфляции пока не дает ощутимых результатов. По его мнению, снижение темпов официальной инфляции связано со стремлением Центробанка добиться поставленной цели — «заморозить» ее на уровне 4%. Он подчеркивает, что при инфляции в 4% и ниже ключевая ставка ЦБ должна быть не более 6—7%.

Напомним, ранее Банк России в текущем году несколько раз снижал уровень ключевой ставки: два раза на 0,25, и один раз на 0,5 процентных пункта.