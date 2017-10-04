Пошехонье, Ярославская область, 4 октября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, речь может идти о мошеннических действиях, которыми предприятию нанесен ущерб около 2 млн рублей.

Http://www.poshehonfish.ru/ Пошехонский рыбозавод

«Прежним руководством предприятия были оформлены подложные документы на внесение учредителем денежных средств. В реальности деньги ни в кассу завода, ни на его счет не поступали. Далее действующим генеральным директором предприятия по подложным документам был произведен возврат этих непоступивших средств. Считаю, что этими действиями рыбозаводу нанесен ущерб в размере 2 млн рублей» — говорит руководитель рыбозавода, генеральный директор Олег Кузьминцев.

Он уже написал заявление в правоохранительные органы.

По данным ИА REGNUM, в настоящее время сотрудники УМВД России по Ярославской области проводят проверку по данному факту, решения о возбуждении уголовного дела пока нет.

Телефон экс-директора Пошехонского рыбзавода выключен, поэтому получить его комментарии нам не удалось.

ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.