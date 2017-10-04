Иркутск, 4 октября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В Иркутске заслуженный артист России, пианист Михаил Клейн умер во время концерта, посвященного 220-летию святителя Иннокентия, сообщает пресс-служба Иркутской областной филармонии.

Пианино

Артист скончался на 73-м году жизни, исполняя импровизацию на тему русских песен.

Сообщается, что в зале филармонии находились два главных врача иркутских клиник, которые тут же принялись делать массаж сердца Клейну. Зрители вызвали скорую помощь, однако к приезду медиков пианист уже скончался.

Прощание с Клейном состоится 7 октября в фойе Концертного зала Иркутской областной филармонии.

Михаил Клейн окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Музыкант работал с ведущими эстрадными исполнителями, среди которых Бедрос Киркоров, Полад Бюль-Бюль оглы и другие.

Артист записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом. В 1972 году стал солистом Иркутской филармонии.

Ранее сообщалось о смерти Тома Петти — фронтмена американской рок-группы The Heartbreakers. Музыкант скончался на 67-м году жизни от остановки сердца.