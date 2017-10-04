Москва, 4 октября, 2017, 12:24 — ИА Регнум. Из Великобритании в Россию экстрадирован гражданин страны Станислав Дзгоев, обвиняемый в совершении многочисленных грабежах. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Connor Tarter В наручниках

«Компетентными органами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии впервые за много лет удовлетворен запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче С. Дзгоева для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 октября 2017 года в аэропорту Хитроу города Лондона состоялась фактическая передача подозреваемого. В настоящее время мужчина находится в следственном изоляторе в Москве.

Напомним, что Генпрокуратура РФ направила запрос в МВД Великобритании о выдаче Дзгоева еще в декабре 2014 года.