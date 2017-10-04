Хрупкие свидетельства времени: редчайшие снимки первопроходцев фотографии
Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. 4 октября в музейно-выставочном центре «Росфото» открылась выставка «Ранняя британская фотография. Из коллекции «Росфото». На ней впервые представлены публике снимки, сделанные в середине XIX века в двух революционных для того времени техниках — калотипии и «мокроколлодионного процесса». С изобретением этих техник впервые стало возможно делать множество оттисков с одного негатива.
Экспозицию составили 60 оригинальных оттисков из 253, хранящихся в коллекции «Росфото». Посетители впервые смогут увидеть их не в репродукциях. Этим оттискам вреден свет, они, как говорят специалисты, «угасающие», так как в те времена еще не знали простого и надежного способа закрепления фотоизображений. Относительно безопасным для этих раритетов являлось бы освещение в 50 люкс, но при таком свете мало что можно разглядеть на выцветших снимках, а потому работа выставки возможна лишь в виде экскурсий дважды в день. Через месяц оттиски вернутся в полностью защищенное от света хранилище.
Со снимков — то совсем бледных, как работы «Фарфор» и «Натюрморт» изобретателя калотипии Генри Фокса Тальбота, то приближающихся по качеству к тому, как мы привыкли представлять себе старые фото — смотрят на нас леди и джентльмены викторианской эпохи и их дети. Романтические наряды, утонченные, задумчивые лица. Но все же больше всего архитектурных мотивов — живописных руин, готических храмов, тенистых парков и кладбищ — на британских островах такие местечки имеются в избытке, и их было проще всего снимать. Для создания портретов по новой технологии голову модели уже не нужно было фиксировать специальными зажимами, однако, это все еще было утомительным занятием.
Фотография зародилась практически одновременно во Франции и в Англии в конце 30-х годов XIX века и сразу начала очень бурно развиваться. Куратор выставки, главный хранитель «Росфото» Яна Романова считает, что появление такого количества людей, увлеченно экспериментировавших в то время в области фотографии, похоже на пассионарный взрыв по Льву Гумилеву. Это были яркие и разносторонне одаренные люди. Например, Генри Фокс Тальбот получил блестящее образование, занимался математикой. Закончив экспериментировать с фотографией, он увлекся дешифровкой ассирийской клинописи.
Первые фотографы чаще всего были и изобретателями своих аппаратов или способов получения изображения фотохимическим способом. На пути к заветному снимку им приходилось преодолевать немало трудностей — не только технических, но и чисто физических. Так, один из первопроходцев репортажной фотографии военный фотограф Роджер Фентон, первый, кому удалось сохранить весь отснятый материал, перед своей экспедицией на Крымскую войну приобрел у виноторговца повозку — только так он мог перевозить свои хрупкие стеклянные пластинки и набор необходимых для мокроколлодионного процесса реактивов. Фургон был и жилищем фотографа, и его лабораторией, так как делать оттиски нужно было очень быстро, пока не высохло светочувствительное покрытие на пластинках. Аппарат, с которым Фентон передвигался по крымским тропам, был тяжелым и неудобным. На выставке представлены лишь две репортажные фотографии Фентона военного времени: авторы сознательно сосредоточились на мирных мотивах.
По мнению хранителя, фотография гармонично соединяет в себе технологию с искусством и служит свидетельством времени:
«Невозможно отвлечься от документальной составляющей фотографии, как и от ее технологической стороны. Это такое трехмерное явление — это искусство, это технология и это документалистика. Тем фотография и уникальна. Можно спорить до бесконечности — является ли конкретный снимок искусством или нет. Со временем статус предмета меняется. Сегодня — это документальный снимок и вроде бы ничего такого интересного в нем и нет, но прошло время — и мы уже смотрим на него совсем иначе».
Выставка будет работать до 5 ноября. Посетить ее можно по предварительной записи на сайте «Росфото» в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и в 17:00, в понедельник, вторник и четверг в 17:00 и 19:00.