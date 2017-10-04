Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 15:04 — ИА Регнум. 4 октября в музейно-выставочном центре «Росфото» открылась выставка «Ранняя британская фотография. Из коллекции «Росфото». На ней впервые представлены публике снимки, сделанные в середине XIX века в двух революционных для того времени техниках — калотипии и «мокроколлодионного процесса». С изобретением этих техник впервые стало возможно делать множество оттисков с одного негатива.

Музейно-выставочный центр «Росфото» Роджер Фентон. Парк. Великобритания, 1855

Музейно-выставочный центр «Росфото» Альфред Кэйпель-Кюр. Замок и казармы в Роскрее. Великобритания, 1853

Экспозицию составили 60 оригинальных оттисков из 253, хранящихся в коллекции «Росфото». Посетители впервые смогут увидеть их не в репродукциях. Этим оттискам вреден свет, они, как говорят специалисты, «угасающие», так как в те времена еще не знали простого и надежного способа закрепления фотоизображений. Относительно безопасным для этих раритетов являлось бы освещение в 50 люкс, но при таком свете мало что можно разглядеть на выцветших снимках, а потому работа выставки возможна лишь в виде экскурсий дважды в день. Через месяц оттиски вернутся в полностью защищенное от света хранилище.

Музейно-выставочный центр «Росфото» Дэвид Октавиус Хилл, Роберт Адамсон. Семейный портрет. Великобритания, 1840-е

Со снимков — то совсем бледных, как работы «Фарфор» и «Натюрморт» изобретателя калотипии Генри Фокса Тальбота, то приближающихся по качеству к тому, как мы привыкли представлять себе старые фото — смотрят на нас леди и джентльмены викторианской эпохи и их дети. Романтические наряды, утонченные, задумчивые лица. Но все же больше всего архитектурных мотивов — живописных руин, готических храмов, тенистых парков и кладбищ — на британских островах такие местечки имеются в избытке, и их было проще всего снимать. Для создания портретов по новой технологии голову модели уже не нужно было фиксировать специальными зажимами, однако, это все еще было утомительным занятием.

Музейно-выставочный центр «Росфото» Уильям Генри Фокс Тальбот. Натюрморт. Великобритания, 1840-е

Фотография зародилась практически одновременно во Франции и в Англии в конце 30-х годов XIX века и сразу начала очень бурно развиваться. Куратор выставки, главный хранитель «Росфото» Яна Романова считает, что появление такого количества людей, увлеченно экспериментировавших в то время в области фотографии, похоже на пассионарный взрыв по Льву Гумилеву. Это были яркие и разносторонне одаренные люди. Например, Генри Фокс Тальбот получил блестящее образование, занимался математикой. Закончив экспериментировать с фотографией, он увлекся дешифровкой ассирийской клинописи.

Музейно-выставочный центр «Росфото» Линней Трайп. Великобритания, 1850-е

Первые фотографы чаще всего были и изобретателями своих аппаратов или способов получения изображения фотохимическим способом. На пути к заветному снимку им приходилось преодолевать немало трудностей — не только технических, но и чисто физических. Так, один из первопроходцев репортажной фотографии военный фотограф Роджер Фентон, первый, кому удалось сохранить весь отснятый материал, перед своей экспедицией на Крымскую войну приобрел у виноторговца повозку — только так он мог перевозить свои хрупкие стеклянные пластинки и набор необходимых для мокроколлодионного процесса реактивов. Фургон был и жилищем фотографа, и его лабораторией, так как делать оттиски нужно было очень быстро, пока не высохло светочувствительное покрытие на пластинках. Аппарат, с которым Фентон передвигался по крымским тропам, был тяжелым и неудобным. На выставке представлены лишь две репортажные фотографии Фентона военного времени: авторы сознательно сосредоточились на мирных мотивах.

Музейно-выставочный центр «Росфото» Роджер Фентон. Крымская война.1855

По мнению хранителя, фотография гармонично соединяет в себе технологию с искусством и служит свидетельством времени:

«Невозможно отвлечься от документальной составляющей фотографии, как и от ее технологической стороны. Это такое трехмерное явление — это искусство, это технология и это документалистика. Тем фотография и уникальна. Можно спорить до бесконечности — является ли конкретный снимок искусством или нет. Со временем статус предмета меняется. Сегодня — это документальный снимок и вроде бы ничего такого интересного в нем и нет, но прошло время — и мы уже смотрим на него совсем иначе».

Музейно-выставочный центр «Росфото» Альбомный лист неизвестного автора. Великобритания, 1859

Выставка будет работать до 5 ноября. Посетить ее можно по предварительной записи на сайте «Росфото» в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и в 17:00, в понедельник, вторник и четверг в 17:00 и 19:00.