Дублин, 4 октября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. Учёные из Ирландии обнаружили, что фермент лизоцим, который содержится в слезах и слюне, способен генерировать электричество. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Physics Letters.

LMAP Слеза

Учёные открыли ранее неизвестное свойство лизоцима. При механическом воздействии в нём происходит пьезоэлектрический эффект — возникает поляризация и генерируется электрический ток.

Чтобы это установить, исследователи поместили плёнку из кристаллов лизоцима между двумя стёклами, после чего стали прикладывать давление. В процессе эксперимента возникали электрические заряды, которые измерялись учёными.

«Пьезоэлектричество используется повсеместно, однако способность лизоцима генерировать электричество ранее не изучалась», — пояснила автор исследования Эйми Стэплтон.

По её словам, пьезоэлектрический эффект, наблюдающийся в кристаллах лизоцима, является довольно значительным, как и у кварца. При этом лизоцим легко получить из естественных источников: он вырабатывается слюнными и молочными железами, слизистой оболочкой глаза.

Учёные считают, что благодаря их открытию могут быть проведены новые исследования альтернативных источников энергии. Кроме того, оно может широко применяться в медицине.