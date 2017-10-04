Москва, 4 октября, 2017, 12:21 — ИА Регнум. Рассмотрение Госдумой в первом чтении по сути чисто технической поправки в закон о рыболовстве вызвало вторую волну острой дискуссии по прибрежному рыболовству, сообщает ИА REGNUM. Еще год назад понятие «прибрежное рыболовство» претерпело существенное изменение — из него исключили возможность заморозки улова. С одной стороны, прослеживается лобби переработчиков, в пользу которых говорят и 5% инвестквот, и появившаяся дополнительная возможность ежегодной прибавки квот в виде повышающего коэффициента для тех, кто будет сдавать уловы на береговые предприятия в свежем и охлажденном виде, предложенного Минсельхозом. Однако не везде ясно, откуда возьмутся эти дополнительные объемы, например, в Калининградской области, фактически квотирования нет в Крыму. Закон и поднявшая волну дискуссии поправка к нему ориентированы в основном на Дальний Восток, который дает более 70% общероссийского ежегодного вылова.

Эдуард Мане. Морской пейзаж в Берк. Рыбацкие лодки и рыбаки 1873

Основной задачей принимаемых государством мер в рыбной отрасли глава Росрыболовства Илья Шестаков неизменно называет привлечение в отрасль инвестиций. По оценкам ведомства, объем инвестиций по результатам реализации закона предположительно составит более 200 млрд рублей. Безусловно, хорошая прибавка в инвестиционный портфель Дальнего Востока по принципу «квоты в обмен на инвестиции».

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Кто выиграет от нововведений? Ситуацию в отрасли комментирует ИА REGNUM координатор проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова:

«Принятый Госдумой осенью в первом чтении законопроект — фактически одна поправка, чисто техническая, однако её обсуждение в Думе всколыхнуло вторую волну дискуссии по прибрежному рыболовству. Если восстановить последовательность событий, то в октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин провёл заседание Госсовета по развитию рыбохозяйственного комплекса, по результатам которого вышел перечень поручений. Главными акцентами в них были инвестквоты и развитие в стране береговой переработки. Результатом реализации поручений Госсовета стал принятый в июле 2016 года «судьбоносный» для рыбной отрасли федеральный закон №349-ФЗ, совершенствующий распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов.

Обсуждение прибрежного рыболовства шло вплоть до последнего момента. В результате из понятия прибрежного рыболовства исключили возможность доставки уловов в замороженном виде. В тоже время в другой статье базового закона о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов (ВБР) заморозка осталась, это чисто техническая оплошность, закон принимался под конец летней сессии, спешили успеть. Сейчас готовящийся ко второму чтению Госдумы законопроект это противоречие устраняет.

Исключением возможности заморозки уловов в режиме прибрежного рыболовства государство планирует поставить заслон утечке нашей рыбы на переработку за рубеж, прежде всего, в соседний с Дальним Востоком Китай, а следовательно, больше рыбы пойдёт на наши береговые заводы, следовательно, добавленная стоимость продукции будет производиться внутри страны. В последние несколько лет депутатам жаловались переработчики на недозагругрузку своих предприятий ввиду дороговизны сырья, особенно много жалоб было из Мурманска, мол, рыба уходит за рубеж, создавая дефицит на внутреннем рынке, соответственно, и некомфортные для закупки переработчиками цены.

А рыбакам-то ведь не важно, кому продать свой улов, есть рынок. Иностранцы дают более выгодные на рынке для рыбаков условия — вначале дают деньги под рейс судна, потом рыбак уже пошёл, наловил, сдал и уже снаряжает судно в новый рейс. Рыбаку нет забот со снаряжением рейса, потом со сдачей рыбы, с жёстким графиком поставок в сети, а потом ещё и с ожиданием денег после реализации. У переработчиков и других желающих закупать уловы у рыбаков в этом плане всё намного сложнее. Рынок есть рынок. Кроме того, в 90-е и далее появилось много совместных предприятий с участием иностранцев, которые вкладывались в совместный промысел своими судами, переработкой и оборудованием в обмен на российское сырьё.

С. Беклемишев. Чудесный улов

Сегодня одним из перспективных с точки зрения экономического и политического сотрудничества эксперты называют БРИКС, нацеленное на развитие своей так называемой «синей экономики», означающей реализацию ресурсного, транспортного и территориального потенциала океана. Это современный и перспективный мировой тренд, выгодный и России. Каждый из участников БРИКС реализует в «синей экономике» свой национальный интерес. И Россия в качестве источника сырья, в данном случае рыбы, для китайских заводов себя уже не видит. Государство пытается уйти от этого. Напротив, в «синей экономике» Россия будет развивать свои порты, свои островные и прибрежные территории, свой Дальний Восток. Строительство рыбоперерабатывающих современных предприятий — важная составляющая этой задачи. В данном случае мы видим последовательное движение государства в этом направлении. В «синей экономике» БРИКС Россия должна уйти от сырьевого экспорта.

Напомню, что поправки по прибрежному рыболовству летом 2016 года принимались в пакете целого комплекса мер. Потоки рыбы перенаправляются на берег, стимулируется строительство современных береговых производств, стимулируется это механизмом прибавки квот с помощью повышающего коэффициента + 20% к освоенному объёму квот.

Уже в 2018 году в отрасли состоится закрепление квот на новый период на 15 лет. Поправки по «прибрежке» вступают в силу как раз с 1 января 2019 года. Перед Госсоветом и по его результатам проводился комплексный анализ рыбной отрасли. Была выявлена зависимость от иностранного влияния. Наша дальневосточная рыба, а это более 70% всего общероссийского вылова, в основном замораживается прямо в море и прямиком уходит на переработку в другие страны, создавая там добавленную стоимость и рабочие места. Вдоль наших границ в Китае построено немало перерабатывающих предприятий для этого. То же и с марикультурой. В 70 км от порта Зарубино, в приграничном китайском городе Хуньчунь десятки рыбоперерабатывающих заводов работают по большей части на российском сырье. Китайцы проявляют интерес к реализации проекта транспортного коридора «Приморье-2» (Хуньчунь — Зарубино), чтобы получить доступ к российским водным биоресурсам и оптимизировать их доставку на свои рыбоперерабатывающие предприятия».