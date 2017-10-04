Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало губернаторский законопроект о системе наёмных домов. При этом в ходе обсуждения стало понятно, что в Жилищном комитете Смольного не знают, сколько в городе коммунальных квартир.

Цитата из к/ф «Стиляги». реж Валерий Тодоровский. 2008. Россия Коммуналка

Это выяснилось благодаря вопросу депутата Оксаны Дмитриевой («Партия роста»), на который ответила заместитель главы Жилкома Наталия Синей. По словам последней, в городе существует около 16 тыс. коммуналок.

«У нас, по разным данным, от 85 до 89 тысяч коммунальных квартир в Петербурге. Вы могли ошибиться на тысячу, но вы ошиблись на порядок», — заявила Дмитриева.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия») тоже оказался возмущен инцидентом и поручил комиссии Заксобрания по социальной политике и здравоохранению «разобраться», а также довести это до сведения главы Жилищного комитета Валерия Шияна и губернатора Георгия Полтавченко.

«Разберитесь, и Шияну доложите, и Георгию Сергеевичу доложите. Чтобы в цифрах не было диссонанса такого, мягко говоря. Как мы можем принимать решение, если мы даже цифр не знаем», — сказал Макаров.

В свою очередь, Оксана Дмитриева предложила объявить сотрудникам комитета о неполном служебном соответствии.

Сам законопроект все же был поддержан большинством голосов, на поправки дали несколько недель. Документ, по объяснениям Смольного, направлен на увеличение количества людей, которые имеют право заключить договоры найма жилья из фонда социального использования. В основу положены поправки 2014 года в Жилищный кодекс РФ о создании в регионах системы наемных домов.

Проект предусматривает, что жителей коммуналок, не имеющих другого жилья, ставят на учет, чтобы предоставить им помещения в наёмных домах, независимо от общей площади занимаемых квадратных метров в коммунальной квартире. При этом учетная норма для граждан, проживающих в отдельных квартирах, при постановке на учет сохраняется.

Закон также отменяет действующую в Петербурге норму о предоставлении жилья по договорам коммерческого найма. При этом ранее заключенные договоры будут действовать и по желанию граждан продлеваться. Они могут продолжать занимать жилое помещение либо выкупить его по рыночной стоимости с рассрочкой платежа на пять лет и понижающим коэффициентом.

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Некоторым депутатам инициатива показалась странной, так как они не видят необходимости отменять действующий в городе механизм в пользу федерального.

«Ввёл федеральный законодатель новый механизм решения жилищных проблем с помощью строительства домов, в которых на коммерческой основе будут предоставляться квартиры. Но зачем ликвидировать тот механизм, который работал? Законодательство Петербурга не обязано в точности повторять федеральное, город может давать жителям дополнительные гарантии», — считает «яблочник» Михаил Амосов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным Жилищного комитета на август 2017 года, в Санкт-Петербурге насчитывается более 76 тыс. коммунальных квартир, в которых живет около 245 тыс. семей. Из них только 87 тыс. стоят в очереди на улучшение жилищных условий. То есть только примерно в 50 тыс. квартир есть семьи, стоящие на учете.

За первое полугодие 2017 года 2,5 тыс. семей из коммуналок получили в совокупности около 2 млрд 410 млн рублей на улучшение жилищных условий. Всего на программу, которая работает с 2008 года, потратили 18 млрд рублей. В 2016 году было расселено 4816 коммунальных квартир, а всего в 2012—2016 годах ликвидировано около 30 тысяч петербургских коммуналок.

«Расселение коммунальных квартир, в которых проживают семьи очередников, возможно в течение 13 лет», — утверждал глава комитета Валерий Шиян.

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В этой связи напомним, что летом 2017 года большой общественный резонанс получило заявление Шияна о том, что, по его подсчетам, средняя петербургская семья в составе трех работающих человек якобы может накопить на трехкомнатную квартиру менее чем за семь лет. Это заявление вызвало резкую критику со стороны экспертов и политиков, указавших на то, что приводимые чиновником Смольного цифры — как по зарплате, так и по стоимости и качеству жилья, оторваны от реальности.