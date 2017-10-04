Лос-Анджелес, США, 4 октября, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Голливудская звезда Кейт Уинслет примет участие в съемках второй части известного блокбастера «Аватар», сообщает 4 октября GeoTV.

Maggie Кейт Уинслет

Спустя два десятилетия Уинслет вновь будет сотрудничать с известным режиссером Джейсмсом Кэмероном, с которым они работали вместе над знаменитой картиной «Титаник».

Актриса подписала контракт на участие в съемках трех последующих сиквелах «Аватара», где Уинслет предстоит сыграть главную роль.

«Кэйт и я искали, чтобы что-то сделать вместе с тех пор, как 20 лет назад вместе работали над Титаником. Это сотрудничество стало самым полезным в моей карьере», — подчеркнул Кэмерон.

«Я не могу дождаться того момента, когда она вдохнет жизнь в ее персонажа», — резюмировал режиссер.

Напомним, фильм «Аватар» вышел в прокат в 2009 году и стал самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа. Потеснив в том числе другой фильм Кэмерона, «Титаник». Сборы в кинотеатрах всего мира превысили $2 млрд 700 тыс.