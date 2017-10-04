Улан-Батор, 4 октября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В Улан-Баторе сегодня, 4 октября, прошел митинг медицинских работников, передает корреспондент ИА REGNUM. На площади Победы собрались более 10 тысяч человек, которые требовали повышения зарплат не меньше чем на 50%.

Медицина

По словам организаторов демонстрации, проведение акции было запланировано еще в прошлом месяце. Ранее врачи обращались со своими требованиями в парламент, но нужного им ответа не получили.

10 тысяч собравшихся врачей — это представители более 70 профсоюзов из 21 аймака страны. Медицинские работники требуют от властей конкретного ответа до 11 октября. В противном случае по всей стране будет организована всеобщая забастовка, заявили организаторы.

Менее крупные митинги ранее прошли в аймаках страны.

По данным организаторов, минимальная зарплата медицинских работников в Монголии составляет 300 тысяч тугриков (около 7000 рублей), а максимальная — более 600 тысяч (около 14 тысяч рублей). Врачи берут кредиты, зарплаты на жизнь не хватает.

Напомним, не так давно в стране проходила другая акция протеста госслужащих. Как ранее сообщало ИА REGNUM, за день до начала нового учебного года в столице Монголии около 10 тысяч учителей собрались, чтобы потребовать повышения зарплат и улучшения социальных условий для учителей.

Временный комитет учителей, организовавший демонстрацию, требовал, чтобы ответ на их требования был предоставлен в срок до 15 сентября. Они хотели увеличения минимальной зарплаты учителей до 1,6 млн тугриков (примерно 38 тысяч рублей), а к 2020 году — до 3500 долларов.

Но в нынешней трудной экономической ситуации в стране власти удовлетворить такие требования не в состоянии. Был предложен компромисс: увеличение зарплат на 30% с января 2018 года. Но это решение не устроило учителей, после начала учебного года в стране прошли уже две забастовки.