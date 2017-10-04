Чебоксары, 4 октября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Археологи Чувашии подводят итоги полевого сезона. В этом году разведочные работы с участием сотрудников Чувашского государственного института гуманитарных наук прошли в Порецком и Шумерлинском районах, раскопки — на стоянке «Шолма» в Цивильском районе (XIV тыс. л.н.), могильнике в Вурнарском районе (II-III вв. н.э.), Иваньково-Ленинском городище «Шолм» в Алатырском районе (VII в. н.э.). Впервые за последние десятилетия масштабные раскопки прошли в Чебоксарах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chgign.ru Артефакт

ИА REGNUM Раскуроченный сквер К.Иванова в Чебоксарах

В Чебоксарах раскопки прошли в историческом центре города, в сквере Константина Иванова, где в 2013 году была найдена предполагаемая усыпальница бабушки первого русского царя Марии Шестовой. Начались раскопки внезапно: в сентябре неожиданно для общественности начались работы по благоустройству, в результате была раскурочена часть территории. После того, как забили в набат учёные и священники, было принято решение параллельно провести раскопки. И реконструкция возобновилась под наблюдением археологов. Работа учёных, которая включала также раскопки, шла в авральном режиме: им выделили для такого масштаба работ ничтожные две недели. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня археологи с грустью констатируют, что часть культурного слоя уже уничтожена под ковшами бульдозеров.

ИА REGNUM Предметы, найденные в ходе раскопок в сквере К.Иванова

В ходе раскопок и археологического наблюдения за строительными работами были обнаружены остатки Никольского храма и монастыря XVI—XIX вв. Зафиксированы остатки келий и хозяйственных построек монастыря, сгоревших в пожарах XVIII века. В постройках найдены целые сосуды (кувшин, миски, горшки), фрагменты изразцов, стекло, кости. На дне одного из жилищ была обнаружены литая медная иконка. Экспедицией зафиксированы следы древней пахоты, проводившейся на Западном косогоре, — вероятно, ещё в XVI в. Археологи также приблизились к месту, где ранее располагался чебоксарский кремль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сквере Константина Иванова расположено средневековое городище, которое является объектом культурного наследия и находится под государственной охраной. Несколько столетий назад на этом месте был церковный погост и Никольский женский монастырь, куда в 1601 году была выслана бабушка первого русского царя Мария Шестова, здесь же она и была похоронена. Выше сквера — территория бывшего Чебоксарского кремля, который был административным центром города. Монастырь и кремль, окружённый рвом, выполняли ещё и оборонительные функции.

Что касается других исследований, то по оценке учёных, наиболее древним из изученных в этом году памятников стала стоянка-мастерская «Шолма», расположенная на окраине Цивильска, недалеко от слияния рек Малый и Большой Цивиль.

«Памятник является древнейшим на территории Чувашии. Культурный слой приурочен к погребенной почве возрастом примерно 14 тыс. лет и связывается с переселением древних охотников на лошадях из Среднего Дона — Северского Донца на Приволжскую возвышенность. В этом году на раскопе площадью 7 кв. метра была исследована часть стоянки, обнаружено более 2000 находок. Среди них выделяются каменные орудия: рубила, ножи, геометрические микролиты», — отмечают археологи.

Chgign.ru Найдённые в ходе раскопок артефакты

На Сендимиркинском могильнике, где продолжились начатые ранее раскопки, была обнаружена яма, которую связывают с чувашским святилищем Киреметь XVII—XVIII веков, а также хозяйственные и столбовые, свидетельствующие о селении раннего железного века (вторая половина I тыс. до н.э.). Этим временем датируются фрагменты керамической посуды, несколько кремневых и кварцитовых отщепов, пряслице, кусок охры.

«Все более очевидной становится связь Сендимиркинского могильника с ярким памятником I—II вв. н.э. в Мордовии — Андреевским курганом. Аналогии находят однолезвийные клинки-палаши с антенновидным навершием, наконечники копий и стрел, поясные кисти. Данное обстоятельство делает памятник важнейшим связующим звеном между Андреевкой и формирующийся в III веке древнемордовской культурой», — считают учёные.

В рамках исследования памятников эпохи римских влияний (I-III вв.) прошли разведочные исследования в чувашском Посурье — Большеалгашинского и Напольновского поселений в Шумерлинском и Порецком районах. Сотрудники института отмечают, что интерес к этим памятникам был вызван уникальными находками, обнаруженными здесь местными жителями (фибула «Авцисса» и лунницы круга восточноевропейских выемчатых эмалей).

На Большеалгашинском городище обнаружено два культурных слоя — эпохи поздней бронзы и раннего железного века. Учёные полагают, что во второй половине II тыс. до н.э. здесь было ритуальное место — скорее всего, могильник. На глубине 3-го слоя удалось выявить следы более 20 ям глубиной около 50−70 см, заполненных золой и жжеными костями. С двух сторон от ям располагались развалы круглодонных орнаментированных сосудов бронзового века, предположительно, позднебалановского облика. Поздний слой на городище связывают с памятниками писеральско-андреевского типа.

Chgign.ru Исследования археологического памятника в чувашском Посурье

«Несколько находок этого культурного облика было обнаружено и экспедицией 2017 года — сюлькеме, пряжка и характерная керамика. Судя по мощности и характеру культурного слоя, в начале I тыс. н.э. жизнь на городище не была длительной, городище погибло в результате штурма. Об этом говорят, в частности, находки наконечников стрел. Один из них был обнаружен во рву городища. Не спасла жителей древнего поселка и мощная оборонительная система, состоящая из 4 валов, самый мощный из которых достигал высоты 4 метра», — считает научный сотрудник ЧГИГН Николай Мясников.

Chgign.ru На Большеалгашинском городище

Что касается Напольновского селища, то археологи считают, что раньше здесь был небольшой поселок на берегу Суры: на этом месте обнаружены памятники типа Сендимиркино-Таутово II—III веков н.э.

«Это население следующего периода, которое испытывало юго-западное (видимо, славянское влияние), благодаря которым сюда попали лунницы с эмалями (распространенные в основном на Днепре). Экспедицией получен небольшой, но характерный керамический материал и несколько металлических предметов (обломок ножа, стрелы, бляшки-накладки)», — полагает Николай Мясников.

На Иваньково-Ленинском городище доисследована постройка второй половины VII века н.э., раскопки которой начались в 2015 году. Учёные подчёркивают, что в ходе раскопок получен «интересный материал», позволяющий выяснить особенности материальной культуры обитателей городища: фрагменты керамической посуды и пряслица, кости животных, бронзовые и стеклянные украшения, предметы одежды, орудия труда.

Chgign.ru Артефакты

Отметим, что Чувашия может лишиться ряда объектов культурного наследия в связи со строительством высокоскоростной магистрали Москва — Казань — Екатеринбург (ВСМ-2). Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект затрагивает три объекта археологического наследия. Все они расположены в Чебоксарском районе. Это две курганные группы — у деревни Мамги Ишлейского поселения и у деревни Пикшик Сарабакасинского поселения. Также под строительство подпадает святилище у деревни Шинерпоси Шинерпосинского поселения. Ожидается, что в результате строительства данные объекты будут частично утеряны.

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