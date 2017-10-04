Майкоп, 4 октября, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Адыгея завершила последний этап госпрограммы по переселению граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Новоселье в двух домах в посёлке Яблоновского справили 235 человек. Всего переселенцы из ветхого жилья получили 107 квартир, передаёт ИА REGNUM 4 октября.

Gkhgroup.ru Аварийное жилье

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Как уточнили в пресс-службе главы республики, на этом мероприятия по ликвидации ветхого жилья в Адыгее не заканчиваются. Главам муниципалитетов и минстрою республики дано поручении продолжить формирование реестра ветхого жилого фонда в регионе.

«Конечно, еще немало жителей республики проживают в непростых жилищных условиях, сейчас федеральный центр рассматривает возможность продления программы по переселению граждан из ветхого жилья. Надеемся, что эта программа и дальше будет действовать», — прокомментировал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Добавим, что выполнение этапа 2015−2016 годов программы по переселению граждан из аварийного жилья на территории Адыгея нареканий у специалистов государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, которые провели проверку в республике в марте 2017 года, нареканий не вызвало. За этот период был переселён 161 человек из 76 жилых помещений общей площадью 2,33 тыс.кв. м. Еще в отношении 20 человек, проживающих в восьми жилых помещениях общей площадью 251,87 кв. м, велись судебные споры. Таким образом, мероприятия третьего этапа программы переселения были завершены в полном объёме, пришли к выводу эксперты.

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Для реализации этапа 2016−2017 годов был заключен муниципальный контракт на приобретение 107 жилых помещений в строящемся доме в Тахтамукайском районе для расселения 105 помещений общей площадью 3,74 тыс.кв. м (100% от планового показателя). Что касается долевого софинансирования, то республика это условия договора также выполнила. Средства на эти цели в республиканском бюджете были предусмотрены на 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с 2013 года новое комфортное жильё взамен ветхого получили 853 жителя Адыгеи. На строительство многоквартирных домов по госпрограмме было направлено около 322 млн рублей. Это средства государственного Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также республиканского и районных бюджетов.

Напомним, срок действия программы расселения аварийного жилья завершился 1 сентября, однако ряд регионов не справился с поставленной задачей в полном объёме. На сегодня в целом по России программа выполнена на 95%, её завершили 66 регионов.