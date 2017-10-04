Донецк, 4 октября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 3 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии девять раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 48 раз, сообщают 4 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

ИА Красная Весна Разрушения. Донецк. ДНР. 2017

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили девять раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Славяносербск, Калиново, Долгое, Хорошее, Смелое, Калиновка, Красный Лиман.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 48 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

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Под обстрел украинских силовиков попало село Коминтерново, в котором были повреждены два здания.

По данным Украины, один солдат ВСУ получил ранение. Штаб «АТО» зафиксировал 22 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Талаковки, Водяного.

На Донецком и Луганском направлениях штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Невельского, шахты Бутовка, Зайцево, Майорска, Трехизбенки.

Напомним, по данным народных республик, Украина активно использует в противостоянии украинских радикалов и наемников из стран ближнего зарубежья. Также военное оборудование и инструкторов на Украину регулярно поставляют США, Канада, Литва, Латвия и другие страны.