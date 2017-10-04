Ставрополь, 4 октября, 2017, 12:13 — ИА Регнум. Численность призывников, которые будут отправлены служить в армию с Северного Кавказа осенью 2017 года, значительно сократилась. Всего, по данным военных комиссариатов регионов, под военные знамена встанут около шести тысяч новобранцев из субъектов округа, пишет ТАСС. По сравнению с осенью 2016 года количество призванных в армию снизится почти на 2,5 тыс. человек.

Mil.ru Осенний призыв

Больше всего призывников будет отправлено в войска из Ставропольского края. Квота, которая установлена штабом Южного военного округа (ЮВО) для региона, составляет около трех тысяч человек, что на 900 человек меньше, чем годом раньше. В основном призывники будут служить в пределах округа.

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Почти на 50 человек снизилась квота на призыв по сравнению с весенней призывной кампанией для Кабардино-Балкарии. В республике отберут для службы всего 350 человек. Из Карачаево-Черкесии в осенний призыв отправятся служить в армию 400 человек. Это на 80 человек меньше, чем весной 2017 года.

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Почти вдвое уменьшено задание ЮВО на призыв для Северной Осетии. Если в 2016 году в осенний призыв отправились служить более тысячи новобранцев, то нынешней осенью их число составит более 500. Как сообщили в республиканском военкомате, они попадут в Сухопутные войска, Нацгвардию, Военно-космические силы, Железнодорожные войска.

Снизится задание на осенний призыв и для Ингушетии. Из региона в армию отправятся всего 200 человек, что в 60 раз меньше, чем количество призывников, которые стоят на учете в военкомате. Осенью 2016 года квота на республику составила 550 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционно 500 человек будут отобраны для службы в армии из Чечни. Уже второй год этот показатель для региона не меняется. Причем призыв осуществляется в республике всего один раз в год — осенью. Учитывая, что призывной контингент в регионе достиг более 80 тыс. человек, новобранцам предстоит жесткий отбор, для того чтобы попасть в армию. Проходить службу 400 человек из них будут в регионах ЮФО — Ростове, Волгограде, Крыму и Севастополе. Еще 100 человек останутся служить в республике.

Из Дагестана выполнять свой долг по защите Родины отправятся более тысячи новобранцев. Напомним, для прохождения военной службы в рамках осеннего призыва 2016 года были направлены в войска более полутора тысяч дагестанцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года из субъектов Северо-Кавказского федерального округа были призваны на службу в армию более 8500 новобранцев. Стоит отметить, что в прошлые годы прослеживалась тенденция увеличения количества новобранцев из субъектов Северного Кавказа. Так, в осенний призыв 2014 года на службу были призваны более 4100 срочников, уже через два года число рекрутов увеличилось более чем вдвое.

В 2017 году отмечается обратная тенденция — количество призывников с Кавказа снизится в осеннюю призывную кампанию на 2,5 тыс. человек. В республиках СКФО накоплен достаточно большой призывной ресурс, и поэтому отбор для военной срочной службы достаточно жесткий.

«Смотрят, чтобы призывник был достаточно здоров, физически подготовлен и имел хоть какое-то базовое образование. Чтобы человек мог спокойно излагать свои мысли и понимал речь командира», — цитирует ТАСС военного комиссара Кабардино-Балкарии Мухамеда Лихова.