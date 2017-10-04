Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Передано в суд уголовное дело о мошенничестве, которое, по версии следствия, совершил бывший гендиректор «Ленинградской областной телекомпании» («ЛОТ»). Фигурант дела с июня 2016 года находится под домашним арестом. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщили 4 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расследование в отношении 52-летнего телевизионного менеджера, обвиняемого в махинациях на несколько миллионов рублей, завершено.

Как считает следствие, преступление произошло в 2014 году, когда в Ленинградской области осуществлялся проект по профилактике социально значимых заболеваний, и в его рамках был объявлен аукцион на подготовку цикла телевизионных сюжетов о профилактике таких болезней.

«Обвиняемый предоставил в Комитет по здравоохранению ценовые предложения от своего канала, а также от двух подконтрольных ему фирм с более дорогими предложениями. Таким образом, злоумышленник искусственно завысил стоимость работ «конкурентов», что позволило выиграть аукцион его каналу», — пояснили суть криминального деяния в пресс-службе регионального Главка полиции.

Там уточнили, что из государственного бюджета Ленобласти в пользу победившего телеканала согласно контракту были перечислены 8 млн рублей за подготовку и распространение заказанных видеороликов.

«Однако в дальнейшем на съемку потрачено всего 2 миллиона рублей. Оставшиеся 6 миллионов потрачены на иные нужды, то есть фактически похищены», — отметили в полиции.

Материалы уголовного дела по обвинению телевизионного деятеля в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), направлены в суд. Обвиняемый остается под домашним арестом. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2016 года прошли обыски в офисе телеканала «ЛОТ» на улице Чапыгина в Петербурге и на квартире Андрея Мокрова, возглавлявшего областную телекомпанию с августа 2013 года по ноябрь 2015 года. После чего бывшего руководителя телеканала задержали по подозрению в мошенничестве. Через два дня суд удовлетворил ходатайство следствия по избранию меры пресечения задержанному, поместив его под домашний арест.