Ярославль, 4 октября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Сегодня «Паспортный стол Золотого кольца», открывшийся в Ярославле, выдаст паспорта зарубежным туроператорам из 14 стран мира. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Юлии Смук Паспорт туриста

4 октября в Ярославль прибудет теплоход «Мстислав Ростропович» с музыкальным туром «Волжское турне — 2017». Проект посвящен 90-летию со дня рождения Мстислава Ростроповича, которое отмечается в 2017 году. В этом году вместе с артистами тур на теплоходе совершают представители российских и зарубежных туроператоров. В частности, в составе турне 39 представителей туриндустрии из Китая, Ирана, Индии, Великобритании, США, Финляндии, Дании, Японии, Аргентины, Испании, Ливана, Тайваня, Италии и Сербии. Всем иностранным гостям дадут гражданство «Золотого кольца» и выдадут паспорт.

Открытый неделю назад в туристическом квартале «Злато Место» «Паспортный стол Золотого кольца» стал выдавать паспорта, в которых можно делать отметки о посещении туристических объектов маршрута «Золотое кольцо России». Паспорт туриста не только необычный сувенир, но еще и дает право на скидки на различных объектах туристического маршрута. Его уже получили губернатор Ярославской области, а также мэры городов, входящих в Золотое кольцо из Ярославля, Ростова Великого и Костромы.

Российским и иностранным гостям проведут экскурсию по туристическому кварталу «Злато место», расскажут про историю его создания, покажут все достопримечательности и сделают отметку о посещении туристических объектов квартала.

«Наши гости посетят еще Ростов и Переславль. В Ростове они заедут в туристический комплекс «Ростовский», где в музее-кафе «Лукова слобода» их угостят фирменными луковыми булочками. Мы покажем достопримечательности наших городов, входящих в туристический маршрут «Золотое кольцо России» и объясним, какие дополнительные возможности дает наш паспорт» — сказала корреспонденту ИА REGNUM управляющая «Паспортным столом Золотого кольца» Юлия Смук.

Помимо Ярославля, в маршрут «Волжское турне» вошли Череповец, Кострома, Плес и Нижний Новгород. Ярославль станет единственным городом, где участники турне останутся на ночевку: в столице Золотого кольца солисты и оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской, а также стипендиаты Фонда М. Л. Ростроповича представят концертную версию оперы «Алеко» на сцене Ярославского Театра юного зрителя.