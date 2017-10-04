Барнаул, 4 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Алтайский край, в связи с планируемым в бюджете-2018 увеличением собственных доходов, намерен поднять зарплаты бюджетникам сразу на 10−12%. Об этом со ссылкой на заявление главы регионального правительства Александра Карлина, сообщает сегодня официальный сайт Алтайского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Правительство Алтайского края

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Правительство Алтайского края

Общий рост доходов бюджета-2018 прогнозируется на уровне 106,6% к уровню текущего года. При этом собственные доходы региона увеличатся на 5,1%. Глава региона рассказал также о намерении федерального центра транслировать на 9% больше объема поддержки Алтайскому краю. Речь, в первую очередь, идёт о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности (напомним, Алтайский край рассчитывает получить эту помощь как регион, где ведется взвешенная бюджетная политика).

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«Темп роста заработной платы будет выше прогнозируемого в следующем году темпа инфляции. Иными словами, мы планируем поднять реальную зарплату в ощутимых для людей размерах. На это ориентирует нас Президент страны Владимир Путин. Мы не просто констатируем, что экономика региона выходит из кризисной стагнации, мы прогнозируем заметный рост экономики и, соответственно, выполняем самые главные обязательства перед жителями Алтайского края», — подчеркнул Александр Карлин.

По его словам, регион планирует обеспечить выполнение «дорожных карт» по реализации требований пакета майских указов президента.

Напомним, по итогам первого квартала 2017 года среднемесячная заработная плата одного работника в Алтайском крае составила 21 808 рублей. Больше всего платят занятым в сфере финансового и страхового рынка (51 536 рублей). Зарплату порядка 30 тыс. рублей получают занятые в добыче полезных ископаемых, в металлургическом производстве, производстве компьютеров и электронно-оптических изделий, транспортных средств и оборудования, а также — государственном управлении и обеспечении военной безопасности.

Ранее алтайские власти заявляли, что в 2017 году, несмотря на непростые экономические условия последних лет, в регионе удалось не допустить снижения заработной платы работников учреждений здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания. Её размер подрос на 5%. Увеличение фонда оплаты труда в 2018 году планировалось осуществить в тех же темпах, что и в 2017 году.

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К слову сказать, согласно мониторингу исполнения регионами майских указов, в 2016 году ни один субъект не выполнил все 42 показателя, определённых поручениями президента. Всего 3 субъекта исполнили от 21 до 41 показателя, 30 — от 1 до 30. Ни одного — 52.

Gasu.gov.ru Темпы выполнения майских указов регионами в 2016 году

В частности, план по росту заработной платы выполнили только 4 региона: Костромская (102,70%) и Курганская (101,60%) области, Республика Коми (102%) и Республика Северная Осетия-Алания (115,60:). Были близки по выполнению этого параметра только две области: Волгоградская область (рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года составил 93,70%) и Новосибирская — 99,70%. С начала 2018 года исполнение майских указов не обеспечила ни одна территория.