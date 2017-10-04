Москва, 4 октября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку российским производителям, говорится в приветственном обращении президента РФ Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям XIX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2017», сообщили в Минсельхозе РФ.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

При этом, отметил он, важно укреплять технологический, инвестиционный потенциал АПК. Создавать дополнительные стимулы для ввода в оборот новых сельскохозяйственных земель.

Кроме того, по его мнению, особое внимание нужно уделять отраслевой науке и подготовке кадров. Развивать инфраструктуру и социальную сферу сельских территорий, повышать качество жизни людей.

«Российские предприятия успешно увеличивают выпуск качественной, экологически чистой продукции. В 2017 году вновь ожидается богатый, рекордный урожай зерновых. Все это — результат усилий сотен тысяч тружеников, которые умеют эффективно работать», — говорится в приветствии к участникам выставки.

Президент выразил надежду на то, что XIX Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2017» послужит стартовой площадкой для перспективных проектов и инициатив.

Владимир Путин поздравил аграриев с наступающим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и пожелал доброго здоровья и благополучия.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 7 октября 2017 года на территории ВДНХ в Москве проходит Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень».

В главном ежегодном сельскохозяйственном форуме принимают участие более 2 тысяч предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей России и зарубежных стран.

Напомним, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается в России 8 октября. В этот день поздравляют работников полей и ферм, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии и агропромышленного комплекса.

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